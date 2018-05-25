Нападение на Найема: нардеп рассказал, когда дело передадут в суд

Дело о нападении на народного депутата Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафу Найема планируют передать в суд в конце июня. Об этом сообщил сам депутат.

"Я вчера говорил с адвокатами. Нам обещают, если все будет хорошо, то в конце июня дело передадут в суд. В отношении подозреваемого Магомеда Саитова (Магомед-Амин Саитов – Ред.), который бежал в Азербайджан, он там прошел первый судебный этап, где Бакинский суд отпустил его под подписку о невыезде. Поэтому мы думаем, что он еще в Азербайджане. Теперь мы ждем экстрадиционного суда. Но, по неофициальным данным, у тамошней власти есть сомнения, выдавать его в Украину или нет, поскольку мы в свое время не выдали азербайджанских оппозиционеров, журналистов. Поэтому мы обращаемся в посольство, в суд в Азербайджане. Насколько я знаю, ГПУ и МВД очень настаивают на выдаче", – сказал Найем.

Он отметил, что, в случае невыдачи Саитова Украине, судить будут только трех нападавших.

Также Найем сообщил, что угрозы, которые поступали в его адрес и его родных, уже прекратились.

"Были угрозы в первый день, в течение первой недели после нападения, и достаточно настойчивые. И мне, и семье, и коллегам, и друзьям. Более того, та сторона тоже получала письма с угрозами. Возможно, здесь работает еще какая-то третья сторона... Это были не анонимные угрозы, но некоторые из них с подписями тех или иных людей, которые, как установила киберполиции, к этим людям не имеют отношения", – отметил он.

"Сначала требовали от меня забрать заявление из полиции, а когда мы объяснили, что это публичное обвинение, а потому нет смысла даже начинать эту историю, то начали просто угрожать жизни, угрожать насилием. Сейчас уже угрозы прекратились", – сказал Найем.

Кроме того, он сообщил, что после выписки из больницы уже нет охраны. "Охраны я уже не имею. Она была нужна мне в больнице, где был просто проходной двор, даже днем, когда меня туда положили, у одного врача кто-то украл телефон", – пояснил депутат.

Напомним, 30 апреля в центре Киева автомобиль Найем был подрезан автомобилем Mercedes, началась ссора. В этот момент к ним подъехал автомобиль BMW. Во время конфликта один из мужчин ударил депутата в лицо. Злоумышленники с места происшествия скрылись. Найем был госпитализирован и впоследствии прооперирован.

Правоохранители задержали по подозрению в нападении троих мужчин – двух граждан РФ и одного гражданина Украины. Им объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

2 мая суд избрал задержанному Магомеду-Салиху Саитову, племяннику председателя ВОО "Диаспора чеченского народа" Даниила Гончарова, меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с запретом покидать место жительства. Судья обязал Саитова носить электронный браслет, а также сдать паспорта сроком до 30 июня 2018 года.

3 мая суд избрал гражданину Украины Ахмеду Саитову и гражданину РФ Умалу Тимербулатову меру пресечения в виде домашнего ареста с запретом покидать место жительства в период с 23.00 до 6.00 до 30 июня.

Четвертый подозреваемый в нападении на депутата – сын Гончарова Магомед-Амин Саитов, который в день совершения нападения вылетел в Баку. Ему заочно объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.296 (хулиганство) и ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) УК, он объявлен в розыск.