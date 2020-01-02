Нападение на посольство США в Багдаде: появилась реакция Киева

Митингующие не просто пришли с протестом, но и подожгли здание посольства

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Министерство иностранных дел Украины осудило нападение в Багдаде на американское посольство и призвало иракские власти обеспечить безопасность. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Украинские дипломаты, отмечая нормализацию ситуации вокруг американского посольства в Багдаде, решительно осудили попытку нападения на посольство Соединенных Штатов Америки в Республике Ирак 31 декабря 2019 года.

"Исходя из принципов неприкосновенности помещений дипломатических миссий и их защиты со стороны государства пребывания, призываем правительство Республики Ирак принять все надлежащие меры для привлечения виновных лиц к ответственности и обеспечения необходимого уровня безопасности иностранных дипломатических миссий в Багдаде", – говорится в заявлении.

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Как сообщали новости "Сегодня", 31 декабря в Багдаде пытались штурмовать посольство США. Митингующим удалось поджечь ворота и стену вокруг здания. Они требовали закрытия дипломатической миссии в Ираке и вывода из страны американских войск. Митингующие сломали ворота диппредставительства, ворвались на его территорию и подожгли помещение для приемов. Демонстранты скандировали "Смерть Америке!", сожгли американские флаги и, миновав контрольно-пропускные пункты, проникли на территорию охраняемой "зеленой зоны".

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В то же время президент США Дональд Трамп обвинил именно Иран в организации нападений на дипмиссию в Багдаде и пригрозил им ответственностью. В свою очередь министр обороны Марк Эспер заявил, что на Ближний Восток будут отправлены еще 750 военнослужащих.

Позже Иран заявил США, что готов нанести удар. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи четко дал понять, что не стремится к войне, но намерен строго защищать интересы, достоинство и славу иранской нации.

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