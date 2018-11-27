Нападение России на украинские корабли: Эрдоган сделал заявление

Президент Турции Тайип Эрдоган призвал Россию и Украину решать имеющиеся проблемы через диалог и выступил за "мирное Черное море". Об этом он сказал во вторник, 27 ноября, во время выступления в парламенте.

"Одно время казалось, что ситуация в Черном море успокоилась, но недавно конфликт снова разгорелся. Нас расстроило случившееся. Обе страны – Россия и Украина – наши близкие друзья. Мы хотим, чтобы Черное море было морем мира. Мы призываем Россию и Украину решать имеющиеся проблемы путем диалога", - сказал он.

Эрдоган добавил, что Турция была бы "рада видеть Россию и Украину не противоборствующими, а идущими плечом к плечу". Таким образом, турецкий лидер отреагировал на нападение россиян на украинские корабли.

Напомним, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" в Азове, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Корабль ФСБ РФ сначала протаранил украинский буксир, после этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был и захват судна – 23 моряка оказались в заложниках. Их отправили в Керчь вместе с кораблями.

Вместе с тем украинская сторона инициировала внеочередное заседание Совбеза ООН по российской агрессии, а мировое сообщество в свою очередь резко осудило нападение россиян на украинские корабли. Читайте подробней хронику событий по ответу Украины на агрессию России в Азовском море.

Также в ответ на такие действия России власти Украины пошли на радикальные меры. Президент Петр Порошенко издал указ на решение СНБО относительно особого правового режима в некоторых областях Украины. В итоге Верховная Рада ввела военное положение в 10 областях страны.