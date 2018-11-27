Нападение России на украинские корабли: Эрдоган сделал заявление

Сегодня, 12:56

Турция призывает Россию и Украину решать имеющиеся проблемы путем диалога

Реджеп Эрдоган. Фото: AFP
Реджеп Эрдоган. Фото: AFP

Президент Турции Тайип Эрдоган призвал Россию и Украину решать имеющиеся проблемы через диалог и выступил за "мирное Черное море". Об этом он сказал во вторник, 27 ноября, во время выступления в парламенте.

"Одно время казалось, что ситуация в Черном море успокоилась, но недавно конфликт снова разгорелся. Нас расстроило случившееся. Обе страны – Россия и Украина – наши близкие друзья. Мы хотим, чтобы Черное море было морем мира. Мы призываем Россию и Украину решать имеющиеся проблемы путем диалога", - сказал он.

Эрдоган добавил, что Турция была бы "рада видеть Россию и Украину не противоборствующими, а идущими плечом к плечу". Таким образом, турецкий лидер отреагировал на нападение россиян на украинские корабли. 

Напомним, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" в Азове, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Корабль ФСБ РФ сначала протаранил украинский буксир, после этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был и захват судна – 23 моряка оказались в заложниках. Их отправили в Керчь вместе с кораблями.

Вместе с тем украинская сторона инициировала внеочередное заседание Совбеза ООН по российской агрессии, а мировое сообщество в свою очередь резко осудило нападение россиян на украинские корабли. Читайте подробней хронику событий по ответу Украины на агрессию России в Азовском море.

Также в ответ на такие действия России власти Украины пошли на радикальные меры. Президент Петр Порошенко издал указ на решение СНБО относительно особого правового режима в некоторых областях Украины. В итоге Верховная Рада ввела военное положение в 10 областях страны.
Россия, Турция, азовское море, Азов, Украина, Эрдоган, агрессия

Вы сейчас просматриваете новость "Нападение России на украинские корабли: Эрдоган сделал заявление ". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Фото: navy.mil.gov.ua

Ответ Украины на агрессию России в Азовском море: хроника конфликта онлайн

Сегодня, 13:34

Россия атаковала украинские военные корабли, захватив буксир и два катера с украинскими моряками, Порошенко подписал указ о введении военного положения

Политика

Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru

Эскалация между Украиной и Россией: у Путина дали понять – мириться не намерены

Сегодня, 12:05

Песков объяснил, что президент РФ может высказать свою позицию по Азову в ближайшие дни
Загрузка...

Политика

Фото: из открытых источников

Символика и тестовый режим: почему было важно объявить о введении военного положения

Сегодня, 11:52

Политолог рассказал о плюсах введения военного положения

Одесса

Фото: Автомайдан Одессы

В Одессе активисты задерживают российские фуры для обмена на пленных моряков

Сегодня, 11:47

Активисты нашли уже четыре грузовика

Украина

Фото: Facebook Андрея Парубия

Десять кораблей, вертолеты и самолеты: в СБУ рассказали об атаке России в Азовском море

Сегодня, 10:54

Россия показала свою "отвагу", напав на украинцев с пятикратным преимуществом и при поддержке авиации

Украина

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Подразделения и воинские части ООС привели в полную боевую готовность

Сегодня, 10:46

Военные уверяют, что, независимо от изменений обстановки, враг не пройдет

Политика

Фото: president.gov.ua

Порошенко созвонился с Помпео: стало известно, о чем был разговор

Сегодня, 10:29

Глава государства переговорил с американским дипломатом на фоне последних событий с нападением России

Политика

Фото: navy.mil.gov.ua

Захват украинских кораблей в Азовском море: раненого военного прооперировали

Сегодня, 10:05

На данный момент украинец находится в больнице

Украина

Инцидент в Азове. Скриншот

В Крыму "суд" взялся за украинских моряков, захваченных на Азове

Сегодня, 09:45

Украинцев захватили во время прохода через Керченский пролив, а теперь на них заведены "уголовные производства"

Экономика

Фото: AFP

Обострение на Азове может ускорить обвал цен на нефть - эксперт

Сегодня, 09:21

Это повлечет за собой снижение цен на металлы, химическую продукцию, зерно и подсолнечник, считает специалист
Загрузка...