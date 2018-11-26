Нападения России в Азовском море: чем ответила Украина

Российская агрессия сегодня будет рассмотрена на всех уровнях – от Верховной Рады до ООН

После того, как россияне напали на украинские корабли в Азовском море, Украина немедленно взялась отвечать: подняли "на уши" международное сообщество, в том числе ООН, а также может ввести военное положение.

Россия неожиданно перешла в "наступление" в Азове, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Агрессор открыл огонь и ранения получили шесть украинских моряков. Более 20 в заложниках.

Как стало известно от внештатного советника президента Юрий Бирюкова, украинские моряки во время нападения на них также отстреливались.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин потребовал от РФ вернуть захваченные в Азовском море судна и освободить пленных. Также он призвал принять все необходимые меры для сдерживания агрессора, в том числе применение новых и усиления существующих санкций, а также просить международное сообщество предоставить Украине военную помощь для защиты территориальной целостности и суверенитета Украины в рамках международно-признанных границ.

Также в МИД Украины выступили с жесткой реакцией на таран украинского буксира катером ФСБ. В ведомстве сообщили, что международные партнеры Украины будут немедленно проинформированы об очередном акте агрессии России на Азове.

"Мы расцениваем такие агрессивные действия как нарушение норм Устава ООН, Конвенции ООН по морскому праву. Такие действия несут в себе угрозу безопасности всех государств Черноморского региона, следовательно, требуют четкой реакции международного сообщества", – говорится в заявлении.

В итоге СБУ, Вооруженные силы, полиция и пограничники были приведены в полную боевую готовность или усиленный режим несения службы. Весь состав Военно-Морских сил (ВМС) Украины подняли по тревоге – корабли выходят в море

Президент Украины Петр Порошенко созвал всех силовиков на военный кабинет и поручил МИД оперативно проинформировать страны G7 и членов Совета Безопасности ООН о преступных действиях российской стороны в Азово-Керченской акватории и в районе Черного моря, а также инициировать рассмотрение данного вопроса в рамках ООН и ОБСЕ.

На военном совете секретарь СНБО Александр Турчинов рекомендовал ввести военное положение на 60 дней. В итоге президент Украины попросил Верховную Раду рассмотреть вопрос о военном положении.

"Принимаю решение поддержать предложение военного комитета, вынести на заседание СНБО соответствующее решение и обратиться с ним в Верховную Раду", – сказал глава государства.

После этого спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что сегодня будет созвано внеочередной заседание парламента на 16:00.

"Весь мир увидел доказательства российской военной агрессии, с которыми уже никто не сможет поспорить. Ведь весь мир увидел видео, где российские военные корабли атакуют украинские", – сказал глава парламента.

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Также по ситуации в Азовском море сегодня в 18:00 соберется Совет безопасности ООН, который собиралась созвать Украина. Однако, как стало известно, провести срочное заседание СБ ООН по запросила Россия.

Кроме того, Украина инициирует спецзаседание Постоянного совета ОБСЕ в связи с агрессивными действиями России в Азовском и Черном морях в отношении украинских судов.

"Россия использовала военную силу против украинских судов вблизи Керченского пролива. Российская агрессия не ослабевает. Украина инициировала специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ", – сообщили в постоянном представительстве Украины при ОБСЕ в Вене.

Смотрите сегодня выпуски телеканала "Украина": "Агрессия России в Азовском море: чем ответит Украина?" в 11:00, 13:00, 15:00, 19:00 и 23:00".

Отметим, что агрессивные действия России в Азове уже осудили на Западе. Так, в ЕС и НАТО призывают Россию не накалять ситуацию в Керченском проливе. В Альянсе отметили, что внимательно следят за ситуацией.

Читайте подробней хронику событий: Атака России на украинские корабли в Азовском море.



