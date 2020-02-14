НАПК начало проверку Зеленского за визит в Оман: подробности

/ Фото: president.gov.ua

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) начало проверку декларирования президентом Владимиром Зеленским его поездки в Оман в начале января этого года. Об этом сообщил в Facebook народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"НАПК начало проверку, почему Зеленский не внес в декларацию расходы на поездку в Оман. Ранее Богдан сообщил, что эта поездка была неофициальной и не представляла собой государственный визит. Но в декларации президента на его имущественном состоянии отпуск никак не отобразился. Что ж, будем ждать новостей. Судя по темпам развития этой истории, наши органы по борьбе с коррупцией скоро будут знать все про эту аравийскую страну", – написал он и показал ответ Нацагентства.

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Как сообщали новости "Сегодня", президент Украины летал в Оман в начале января этого года вместе со своей супругой, а жили они в шикарном 5-звездочном отеле. Там он провел встречу с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Омана Абдулсаламом аль-Муршиди. Зеленский рассказал оманским инвесторам о большой приватизации в Украине.

Однако этот визит вызвал много споров в Украине. Так, например, в МИДе заявляли, что организацией визита главы государства в Оман занимались дипломаты через посольство в этой стране. В то же время экс-глава Офиса президента Андрей Богдан (еще будучи в должности) и пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель подтвердили, что визит был неофициальным. Позже стало известно, за чей счет Зеленский летал в Оман.

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