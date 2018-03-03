НАПК обнаружило нарушения у одного из депутатов и уже обратилось в суд

Сегодня, 15:17

Теперь народному депутату Сергею Мельничуку грозит штраф в размере от 300 до 500 необлагаемых минимумов

Сергей Мельничук. Фото: Facebook
Сергей Мельничук. Фото: Facebook

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) направило в суд протокол об административном правонарушении в отношении народного депутата Украины Сергея Мельничука. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Админпротокол составлен по признакам административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 172-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение ограничений относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности).

В частности, НАПК установило, что находясь в статусе народного депутата Украины, Мельничук входит в состав правления, исполнительного органа (является учредителем, руководителем и подписантом) общества с ограниченной ответственностью "МБР-Трейд", которое имеет целью получение прибыли.

"В этом случае факт нарушения установленных законом ограничений относительно совместительства деятельности народного депутата Украины с другими видами деятельности, а именно ограничений по вхождению в состав правления, других исполнительных или контрольных органов, или наблюдательного совета предприятия или организации, имеющей целью получение прибыли", – говорится в сообщении НАПК.

Ч.2 ст. 172-КУоАП предусматривает наказание в виде наложения штрафа от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией полученного дохода от такой деятельности.

Напомним, в августе прошлого года Мельничук оказался замешан в скандал вокруг конфликта за помещение детсада на Троещине в Киеве. По информации СМИ, во время конфликта охранник Мельничука открыл стрельбу. Нардеп также присутствовал при этом.

Как сообщалось в электронной декларации о доходах за 2015 год Мельничук зарегистрировал 1 триллиона гривен наличных средств.
суд, Мельничук, сергей мельник, НАПК

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"Сегодня"

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