Также антикоррупционеры разъяснили ситуацию с новоизбранными депутатами и теми, кто не прошел в Раду

/ Фото: AFP

НАПК: Переизбранным в Раду нардепам не придется подавать декларации https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0 2019-08-05T12:44:12+03:00 Политика Также антикоррупционеры разъяснили ситуацию с новоизбранными депутатами и теми, кто не прошел в Раду

После выборов в парламент Украины переизбранным народным депутатам VIII созыва не нужно будет подавать декларацию. Об этом сообщили в пресс-службе Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

Антикоррпционеры отметили, что нардепам из прошлого созыва парламента не нужно информировать о доходах в связи с досрочным прекращением полномочий Верховной Рады VIII созыва, так как они сразу вступают в полномочия депутатов нового созыва.

"Такие народные депутаты Украины прекращают свои полномочия и приобретают полномочия народного депутата IX созыва в один день – день открытия первого заседания Верховной Рады нового созыва. Их деятельность, связанная с выполнением функций государства, не прерывается. Соответственно, декларация за период, не охваченный ранее поданным декларациям (декларация перед увольнением), ими не подается", – сообщили в НАПК.

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Народные депутаты, которые прекращают деятельность, связанную с выполнением функций государства, должны подать декларацию за период, охваченный ранее поданным декларациям (декларацию перед увольнением) (часть вторая статьи 45 Закона Украины "О предотвращении коррупции". Соответственно, депутаты VIII созыва, которые не прошли в новый состав парламента, подают декларации за соответствующий период в день открытия рады IX созыва.

В свою очередь новоизбранные в Раду депутаты будут подавать лишь ежегодную декларацию за 2019 год, которая подается до 1 апреля 2020 года.

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