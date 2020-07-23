НАПК взялось за Шмыгаля и его министров

Недавно под проверку попали президенты, а теперь добрались и до правительства

На днях Национальное агентство по предотвращению коррупции взялось за декларации Зеленского и Порошенко, а теперь проверят имущество, расходы и доходы премьер-министра Дениса Шмыгаля, членов его правительства и бывших министров.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Речь идет о некоторых членах правительства бывших и действующих, которые занимали свои должности в 2019-2020 годах.

Так, из действующих членов Кабмина проверят декларации министра здравоохранения Максима Степанова, министра финансов Сергея Марченко, министра юстиции Дениса Малюськи, министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, министр развития общин и территорий Алексея Чернышева, министра социальной политики Марины Лазебной, министра иностранных дел (бывший вице-премьер по евроинтеграции) Дмитрия Кулебы, вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексея Резникова и вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной.

Под проверку попала бывший министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в правительстве Гончарука Оксана Коляда.

В тренде Раде предлагают ввести наказание за пропаганду гомосексуализма – законопроект

Реклама

Из правительства Гройсмана (за 2019 год) проверят декларации таких бывших чиновников: Степана Кубива (вице-премьер, министр экономики), Павла Розенко (вице-премьер), Павла Петренко (министр юстиции), Иванну Климпуш-Цинцадзе (вице-премьер по евроинтеграции), Юрия Стеця (министр информационной политики), Владимира Кистиона (вице-премьер), Ирину Фриз (министр по делам ветеранов).

Как сообщали новости "Сегодня", НАПК заподозрило депутата "Слуги народа" Андрея Холодова в коррупции. Антикоррупционеры увидели нарушение после его обращения к директору НАБУ относительно расследования по одному из уголовных производств. На политика даже составлен административный протокол.

Смотрите также декларацию одного из самых богатых "слуг народа" Андрея Геруса:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама