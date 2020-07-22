НАПК заподозрило депутата "Слуги народа" в коррупции

Народного депутата от "Слуги народа" Андрея Холодова, которого ранее уличили в прогулах заседаний Рады, заподозрили в коррупционном правонарушении. В связи с этим Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) составило административный протокол.

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Об этом сообщает "Радио Свобода".

Так, НАПК установило, что народный избранник действовал в условиях "реального конфликта интересов", когда отправил официальное депутатское обращение к директору Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артему Сытнику с требованием предоставить информацию о результатах досудебного расследования по уголовным производствам, касающимся так называемой "табачной правки" к закону №1049, которая должна была увеличить заработки для розничных торговцев сигаретами.

Этому предшествовало расследование журналистов, в котором разоблачили народного депутата в связи с табачным бизнесом, что могло свидетельствовать о лоббировании депутатом интересов бизнеса, к которому имела отношение его семья, а именно – так называемой "табачной правки" №8 с законом №1049. После публикации материала и обращений депутатов, НАБУ открыло уголовное производство относительно вероятного злоупотребления властью или служебным положением.

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В Агентстве считают, что этим депутат нарушил статью 28 закона Украины "О предотвращении коррупции", за что предусмотрена административная ответственность. По данному факту составлен соответствующий протокол и направлен в суд.

В тренде НАПК взялось за декларации Зеленского и Порошенко

"Народный депутат не должен использовать депутатский мандат в личных, в частности, корыстных целях. ... Депутатское обращение может касаться исключительно вопросов, связанных с депутатской деятельностью", – заявили в НАПК.

Сам же Холодов это называет "политическим давлением".

Как сообщали новости "Сегодня", на днях НАПК взялось за декларации Зеленского и Порошенко. Антикоррупционеры проверят доходы и расходы, имущество пятого президента Украины и действующего. Кроме них будут проверены еще ряд бывших и действующих высокопоставленных чиновников.

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