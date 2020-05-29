"Напоминало 90-е": Зеленский и Аваков обсудили стрельбу в Броварах (видео)

Президент Владимир Зеленский и министр внутренних дел Арсен Аваков обсудили сегодняшнюю перестрелку в Броварах. Главе государства сообщили подробности, как все произошло.

"Даже стычкой нельзя назвать то, что сегодня происходило в Броварах. Напоминало 90-е", – сказал президент и попросил главу МВД рассказать детали того, что там произошло.

Аваков проинформировал главу государства, что одна из групп пришла с помповыми ружьями и дробовиками. Вторая группа, нанятая другими людьми, пришла без оружия.

"Началось столкновение, условно говоря, местных броварских перевозчиков, которые до этого контролировали эти перевозки между Броварами и Киевом, и внешним перевозчиком, которому отдали теперь значительную часть этих маршрутов", – сказал министр.

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Зеленский переспросил, неужели полиция не видела, что там происходит, поскольку на видео видно, что полицейских там не было.

"Не было. Это неожиданная была ситуация. Обычно люди собираются, их свозят обычным образом – маршрутными развозками, когда начинают люди стекаться, а потом начинают работать маршрутные операторы. Поэтому квалифицировали, что свозят обычных работников, водителей и т.д. Мы сейчас хотим закончить эту операцию и у меня есть большие вопросы по броварской полиции. Как можно было такое пропустить? Это недопустимо", – сказал Аваков.

В свою очередь президент надеется, что эти люди не выйдут на волю.

"Хотелось бы, чтобы мы нашли заказчиков, я, думаю, у вас там очевидно (Аваков подтвердил, что все очевидно). Третье. Я видел видео, где в окна попали выстрелы… Там много всего, чтобы мы на месте разобрались и помогли людям, которые попали в эту ситуацию", – резюмировал Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", рано утром в Броварах десятки людей устроили перестрелку посреди улицы. Десятки молодых людей примерно в 07:00 напали на место стоянки одной из маршруток. В свою очередь заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко показал фото задержанных. По его словам, изъято значительное количество единиц охотничьего и травматического огнестрельного оружия. Также каждый задержанный будет проверяться на причастность к совершению и других преступлений.

В свою очередь мэр Броваров Игорь Сапожко объяснил причину конфликта. По его словам, проблема назревала давно из-за отсутствия понимания областной властью ситуации по утверждению маршрутов пассажирских перевозок.

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