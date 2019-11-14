Нардеп Анна Скороход обвиняет: что нужно знать о скандале в "Слуге народа"

Фото: rucompromat.com, Facebook

14 ноября в Раде приключился очередной скандал. Народный депутат от "Слуги народа" Анна Скороход заявила с трибуны парламента, что ее мужа Алексея Алякина задержали правоохранители якобы по указанию из Офиса президента. Она уверена, что это была месть за то, что депутат не проголосовала по важным законопроектам, как того требовала фракция.

"Сегодня за мои политические предпочтения, мои политические взгляды и за то, что я не голосовала так, как мне указывала фракция, по поручению одного из замов (главы) Администрации президента, одного из замов генерального прокурора Касько к заместителю Клименко, мой муж был задержан незаконно. Основанием стали мои голосования в зале, отстаивание государственной собственности ГТС, а также красная кнопка против открытия рынка земли. Решение о задержании незаконное. Основанием стал запрос Российской Федерации 2017 года. До этого никаких не было вопросов, а тут после красной кнопки идет задержание моего мужа", – заявила Скороход.

Нардеп обратилась к президенту, Госбюро расследований и другим правоохранительным органамс просьбой "остановить беспредел".

Адвокат Сергей Тарасюк подтвердил, что муж народного депутата Алексей Алякин действительно был задержан сотрудниками полиции.

"В 10 часов утра на углу улиц Пилипа Орлика и Институтской задержан сотрудниками департамента уголовного розыска Нацполиции", – сказал он.

Тарасюк напомнил, что Алякин уже ранее задерживался.

"Он объявлен в розыск (Россией. – Ред.), был задержан год назад, временное задержание уже прошло, он, скажем так, прошел через все процедуры, и сейчас идет процедура экстрадиционной проверки. Задержанный повторно – законодательством это не предусмотрено. Основания для задержания – те же, что были год назад. Поэтому это фактически еще одна экстрадиционная проверка Генеральной прокуратуры", – сказал адвокат.

Реклама

Генеральная прокуратура косвенно подтвердила задержание Алякина 14 ноября – в сообщении ГПУ упоминается и заявление "одного из народных депутатов", и то, что задержанного гражданина РФ на родине подозревают в хищениях, и миграционные злоключения задержанного. Не упоминается только его фамилия. Также в сообщении указывается на то, что задержанного мужа Скороход могут выдать России.

"Экстрадиционную проверку проводит прокуратура Киева, по ее результатам будет сделан вывод об отсутствии или наличии обстоятельств, которые могут препятствовать выдаче. Ранее данный гражданин пытался избежать экстрадиции путем оформления гражданства Украины предоставив миграционной службе ложные сведения", – говорится в заявлении ГПУ.

Напомним, что в марте 2016 года московский суд заочно арестовал и объявил в розыск Алякина по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере в связи с банкротством банка "Пушкино", одним из владельцев которого он числился. Его подозревают в хищении 10 млн долларов.

Отметим, что экс-владелец российского банка "Пушкино" и украинской строительной компании "Прогрес Буд" Алексей Алякин в 2013 году получил украинское гражданство. В августе 2018 года Служба безопасности Украины задерживала Алякина по запросу России. В ноябре 2018-го Новозаводской районный суд Чернигова изменил меру пресечения на домашний арест. 3 января 2019 года домашний арест был отменен в связи с установлением факта принадлежности к гражданству Украины. Однако решение о приобретении гражданства было дважды отменено миграционной службой из-за предоставления при его оформлении ложных сведений и поддельных документов.

В тренде Шойгу лично координировал боевиков: опубликованы новые доказательства по делу МН17

Экс-банкир не оставил попытки стать гражданином Украины и в феврале 2019-го суд принял решение по гражданству в его пользу, но и арест оставил в силе. 7 ноября 2019-го Шестым апелляционным административным судом решение о восстановлении гражданства было отменено. В то же время в сентябре этого года срок ареста истек, но 11 ноября розыск правонарушителя был возобновлен, после чего он был задержан 14 ноября.

Сам Алякин на суде заявлял, что преследуется в России по политическим мотивам, а также воевал в добровольческом батальоне и финансово поддерживал ВСУ. В то же время как-либо подтвердить эту информацию не удалось.

Заявление Анны Скороход вызвало скандал в политсиле "Слуга народа". Как заявил журналистам в кулуарах парламента руководитель фракции Давид Арахамия, СН намерена исключить депутатку из своих рядов.

Реклама

"Потому что она не работает на фракцию, она не работает на "Слугу народа", она работает на какие-то чьи-то собственные интересы. Не ее интересы, потому что я вижу, что у нее интересов нет собственных, она агент кого-то. Когда человек делает какие-то лоббирования конкретных олигархических групп, когда увидели, что уже пошло подозрение, так что сейчас тогда делать для защиты? Надо прийти и сказать: "Это за то, что я не голосовала по земле" или любой другой повод... Для того, чтобы просто защититься", – сказал Арахамия.

Он отметил, что супруг Анны Скороход Алексей Алякин якобы запугивал некоторых депутатов и этим вопросом должно заняться Национальное антикоррупционное бюро.

"Я буду выносить лично решение об исключении ее из фракции. Нет никакого смысла находиться во фракции и не поддерживать ни одного решения фракции... Зачем она нам во фракции?" – сказал политик.

Напомним, ранее Анна Скороход прославилась тем, что 31 октября расплакалась прямо во время заседания в Раде. Инцидент произошёл во время рассмотрения проекта закона о внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа.

Видео: Верховная Рада

Народный депутат Верховной Рады Украины IX созыва, член фракции "Слуга народа" Анна Скороход родилась 14 января 1990 года в Вышгороде (Киевская область).

В 2013 году одновременно окончила Киевский национальный университет культуры и искусств по специальности "тележурналист, диктор и ведущий телепрограмм", а также Национальную академию внутренних дел по специальности "правоведение", в которые поступила в 2009 году.

Была избрана по 93-му мажоритарному округу Киевской области (Переяслав-Хмельницкий, Ржищев, Богуславский, Кагарлыкский, Мироновский, Рокитнянский районы). Член комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Член Постоянной делегации Национальной парламентской группы в Межпарламентском Союзе.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама