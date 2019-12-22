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Нардеп-чемпион из "Слуги народа" Беленюк рассказал, сколько зарабатывает в Раде

22 декабря, 12:37

На сегодняшний день депутатская зарплата – это основной источник его дохода

Жан Беленюк. Фото: facebook.com/zhanbeleniuk

Жан Беленюк. Фото: facebook.com/zhanbeleniuk

Народный депутат от "Слуги народа", двукратный чемпион мира по борьбе Жан Беленюк рассказал, что в первый месяц своей работы в парламенте заработал 25 тысяч гривен и обходится без взяток.

Об этом он рассказал в интервью "НВ".

По его словам, на сегодняшний день депутатская зарплата – это основной источник его дохода.

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"Ну, вот за сентябрь, например, получил 25 тыс. грн. Знаю, что многое зависит от дней присутствия (в Раде). Мне из-за тренировок пришлось пропускать, но я знаю коллег по фракции, которые и по 45 тыс. грн получили. Совмещать тренерскую деятельность, рекламные кампании и депутатство закон не позволяет", – говорит Беленюк.

В то же время он отметил, что у него имеются также и сбережения, нажитые его спортивной деятельностью еще до депутатства, и подчеркивает, что живет довольно скромно.

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Фото: скриншот

Журналист напомнил ему, что ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков говорил – 40 тысяч зарплаты для депутата недостаточно, на что нардеп ответил: "Ну, я вижу, что объем работы большой, но это не самая маленькая зарплата. Вот станет лучше страна жить, тогда можно и депутатам поднять зарплату", – сказал политик-чемпион.

Беленюк добавил, что за время работы в Раде не брал взяток, и подчеркнул, что "не в том я комитете, чтобы мне взятки предлагать" (он занимает должность первого заместителя главы комитета ВР по вопросам молодежи и спорта).

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Беленюк показал депутатам пару приемов, если возникла конфликтная ситуация и схватили за рубашку. Конечно, вряд ли парламентарии смогут такое повторить.

Видео: Facebook

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