Нардеп Дубинский пытался получить гражданство Румынии – СМИ

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский, которому мать-пенсионерка подарила три автомобиля на сумму 2,7 млн гривен, два года назад пытался получить гражданство Румынии. Об этом сообщает "Слідство.Інфо".
Журналисты утверждают, что получили в распоряжение документы, подтверждающие, что в декабре 2017 года Александр Дубинский подал заявку на получение гражданства Румынии. В частности, предоставил копии иностранных и украинского паспортов, свидетельство о рождении. В ответ Национальное агентство по вопросам гражданства Румынии присвоило ему персональный номер.
Журналисты со ссылкой на источники сообщают, что Александр Дубинский пытался получить гражданство по упрощенной процедуре, которой могут воспользоваться люди с румынскими корнями. Для оформления документов на гражданство он воспользовался услугами компании из Черновцов.
"Мы обратились в это учреждение под видом клиентов. Его представитель в телефонном разговоре рассказал, что румынский паспорт может нам обойтись в 5-6 тысяч евро. При этом даже наличие румынских предков – необязательно", – говорится в расследовании.
Как отмечается, сейчас неизвестно, завершил ли народный депутат процедуру по получению гражданства. Сам Александр Дубинский заявил, что не получал румынского гражданства.
"У меня нет никакого другого гражданства, кроме украинского", - сказал он.
Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство в отношении депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского.
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