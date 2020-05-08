Нардеп Дубинский пытался получить гражданство Румынии – СМИ

Журналисты со ссылкой на источники сообщают, что Дубинский пытался получить гражданство по упрощенной процедуре

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский, которому мать-пенсионерка подарила три автомобиля на сумму 2,7 млн гривен, два года назад пытался получить гражданство Румынии. Об этом сообщает "Слідство.Інфо".

Журналисты утверждают, что получили в распоряжение документы, подтверждающие, что в декабре 2017 года Александр Дубинский подал заявку на получение гражданства Румынии. В частности, предоставил копии иностранных и украинского паспортов, свидетельство о рождении. В ответ Национальное агентство по вопросам гражданства Румынии присвоило ему персональный номер.

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Журналисты со ссылкой на источники сообщают, что Александр Дубинский пытался получить гражданство по упрощенной процедуре, которой могут воспользоваться люди с румынскими корнями. Для оформления документов на гражданство он воспользовался услугами компании из Черновцов.

"Мы обратились в это учреждение под видом клиентов. Его представитель в телефонном разговоре рассказал, что румынский паспорт может нам обойтись в 5-6 тысяч евро. При этом даже наличие румынских предков – необязательно", – говорится в расследовании.

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Как отмечается, сейчас неизвестно, завершил ли народный депутат процедуру по получению гражданства. Сам Александр Дубинский заявил, что не получал румынского гражданства.

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"У меня нет никакого другого гражданства, кроме украинского", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство в отношении депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского.

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