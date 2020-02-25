Нардеп Федина пригласила Зеленского на открытую встречу

Народный депутат от "Европейской солидарности" София Федина, которой ранее было объявлено о подозрении, пришла на допрос в Государственное бюро расследований.

Об этом сообщает "Укринформ".

Она напомнила, что подозрение ей вручили ранее, а сегодня пришла на допрос. Кроме того, нардеп предложила президенту Украины провести встречу и обсудить разногласия.

Реклама

"Я еще раз обращаюсь к президенту Зеленскому, если его настолько задели мои и Марусины (Зверобой) слова от 26 октября 2019 года: я приглашаю на открытую встречу, со всей прессой, чтобы мы перед камерами проговорили то, что произошло", – сказала Федина.

В тренде Депутаты еще реже стали ходить на работу: появились данные за февраль

Напомним, 10 февраля в Печерском суде Киева рассматривался вопрос о мере пресечения для Маруси Зверобой. В итоге судья принял решение о личном обязательстве для волонтера. При этом подозреваемая неоднократно хамила и в адрес прокуроров, и в сторону президента.

Как сообщали новости "Сегодня", в конце октября 2019 года нардеп София Федина вместе с волонтером Марусей Зверобой запустили в соцсетях стрим, в котором комментировали поездку президента в Золотое, где он резко пообщался с ветеранами-добровольцами. Политик и волонтер обсуждали варианты возможной гибели главы государства на Донбассе. В ГБР уже квалифицировали действия Федины и Зверобой по ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины (Угроза убийством в отношении президента Украины). Читайте все подробности скандала с Фединой и Зверобой, связанного с угрозами Зеленскому.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама