Нардеп Фриз объяснила, зачем Украине закон о нацбезопасности

Нардеп надеется, что закон о национальной безопасности будет в ближайшее время рассмотрен в парламенте

Закон о национальной безопасности предусматривает кардинальное изменение системы управления сектора обороны Украины, приведя ее к стандартам НАТО. Об этом заявила председатель постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее НАТО, народный депутат Ирина Фриз.

"Закон является базовым и важным! Он крайне необходим, чтобы мы нашим партнерам по странам Альянса доказали, что мы движемся по стандартам и критериям НАТО в реформировании сектора безопасности и обороны", – заявила Фриз во время IV Балтийско-Черноморского форума.

Нардеп выразила надежду на то, что закон о национальной безопасности будет в ближайшее время рассмотрен в парламенте.

"Мы слишком много говорим об этом законе и необходимости его принятия, рассмотрения и обсуждения. Поэтому я надеюсь, что администрация президента не будет с этим тянуть и в ближайшие сессионные недели мы увидим этот документ, для того, чтобы начать работать над ним", – сказала Фриз.

Она отметила, что подписанный президентом Украины закон по Донбассу вступит в силу тогда, когда украинская власть, государство, закон, правоохранительная система вернется на оккупированные территории.

"Относительно создания объединенного оперативного штаба, то будет определен механизм обязанностей командования, после чего мы сможем говорить об изменении формата", – сказала нардеп.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил ранее, что новый закон о национальной безопасности должен быть направлен на приведение украинских стандартов в этой сфере в соответствие со стандартами безопасности Европейского Союза.

Как сообщалось, Совет национальной безопасности и обороны поддержал законопроект "О национальной безопасности Украины", который должен стать основой для обновления украинского законодательства в сфере безопасности и обороны.