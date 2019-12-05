Нардеп-кварталовец Юзик взял в помощники жену

Татьяна Корявченкова активно постит в Facebook информацию о нардепах от "Слуги народа" и президенте

Юрий и Татьяна Корявченковы. Фото: facebook.com

Нардепу-мажоритарщику из "Слуги народа", бывшему актеру студии "Квартал 95" Юрию Корявченкову (Юзику) на общественных началах помогает его жена Татьяна. Об этом сообщает общественное движение "Чесно".

"Она окончила Криворожский экономический институт. Занимается, помогает", – сообщил нардеп.

Татьяна Корявченкова активно постит в Facebook информацию о нардепах от "Слуги народа" и президенте Владимире Зеленском.

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Всего у Корявченкова восемь помощников-консультантов. Из них платно работают Ирина Жеретовская, Александр Савченко и Янина Солнцева. На общественных началах, кроме жены, Корявченкову помогают Павел Бутко, Роман Варваров, Ксения Егорова и Богдан Самар.

Как сообщали новости "Сегодня", "слуги народа" подрались в Раде из-за женщины. Причиной конфликта стала нардеп Ирина Верещук, а точнее переписка с ней во внутрифракционном чате, где Лерос якобы обидел ее. По ее словам, Бужанский просто вступился за нее и потребовал от Лероса извинений.

Позже сам Лерос объяснил стычку с Бужанским и ответил Верещук. Он заявил, что не оскорблял нардепа Ирину Верещук и не считает себя виновником скандала, а с Бужанским у него более "глубокие" проблемы.

Смотрите видео самого инцидента в Раде:

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