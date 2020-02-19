Нардеп не почтил память "Небесной сотни" в Раде: стало известно почему

Народный депутат Максим Бужанский, который отказался вставать на минуте молчания в память о погибших участниках Революции Достоинства, объяснил свой поступок.
Он заявил "Радио Свобода", что не хотел почитать память "одной части погибших".
"Я видел несколько сообщений, они абсолютно лживые, я объясню почему. На сегодняшнее видео наложенные вчерашние слова Стефанчука. Вчера вице-спикер парламента выступил и предложил почтить память всех погибших на Майдане. Я встал вместе со всеми, конечно. Я грущу по всем погибшим. Сегодня вице-спикер от БЮТ предложила почтить память одной части погибших. Я категорически против такого подхода", – сказал нардеп.
Напомним, что инцидент произошел в сессионном зале Верховной Рады 19 февраля. Память погибших было решено почтить минутой молчания. Все депутаты "Слуги народа" встали со своих мест, но только Бужанский остался сидеть на своем месте.
Как известно, с 18 по 20 февраля украинцы вспоминают события, навсегда изменившие Украину. Именно в эти дни в 2014 году на Майдане начались расстрелы активистов, участвовавших в Революции Достоинства. Мы собрали воспоминания украинцев о самых кровавых днях Майдана.
В период 18-20 февраля 2014 года в центре Киева погибли около ста человек, несколько десятков пропали без вести, более тысячи получили ранения, а сотни были арестованы и подверглись пыткам. В прокуратуре ранее называли число приговоров по событиям на Майдане.
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