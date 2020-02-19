Нардеп не почтил память "Небесной сотни" в Раде: стало известно почему

Макс Бужанский объяснил свое нежелание вставать на минуте молчания в парламенте

Народный депутат Максим Бужанский, который отказался вставать на минуте молчания в память о погибших участниках Революции Достоинства, объяснил свой поступок.

Он заявил "Радио Свобода", что не хотел почитать память "одной части погибших".

"Я видел несколько сообщений, они абсолютно лживые, я объясню почему. На сегодняшнее видео наложенные вчерашние слова Стефанчука. Вчера вице-спикер парламента выступил и предложил почтить память всех погибших на Майдане. Я встал вместе со всеми, конечно. Я грущу по всем погибшим. Сегодня вице-спикер от БЮТ предложила почтить память одной части погибших. Я категорически против такого подхода", – сказал нардеп.

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Напомним, что инцидент произошел в сессионном зале Верховной Рады 19 февраля. Память погибших было решено почтить минутой молчания. Все депутаты "Слуги народа" встали со своих мест, но только Бужанский остался сидеть на своем месте.

Видео: facebook.com/babaandkit

Как известно, с 18 по 20 февраля украинцы вспоминают события, навсегда изменившие Украину. Именно в эти дни в 2014 году на Майдане начались расстрелы активистов, участвовавших в Революции Достоинства. Мы собрали воспоминания украинцев о самых кровавых днях Майдана.

В период 18-20 февраля 2014 года в центре Киева погибли около ста человек, несколько десятков пропали без вести, более тысячи получили ранения, а сотни были арестованы и подверглись пыткам. В прокуратуре ранее называли число приговоров по событиям на Майдане.

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