Нардеп не смог объяснить, откуда у него взялся подарок на 35 млн гривен

В то же время он не внес в декларацию, что должен трем банкам как поручитель свыше 4,8 млрд грн

Национальное агентство по предупреждению коррупции утвердило и направило в НАБУ обоснованные выводы по результатам полной проверки деклараций за 2015 и 2016 годы, поданных нардепом Денисом Дзензерским.

Об этом сообщает пресс-службы НАПК

Так, было установлено, что депутат не указал в декларации действительны на конец отчетного периода финансовые обязательства перед тремя банковскими учреждениями на общую сумму 3 185 432 215,78 грн.

Такие обязательства возникли у народного депутата на основании решений Бабушкинского и Октябрьского районных судов г. Днепропетровска, вступивших в законную силу и которыми постановлено взыскать с народного депутата в качестве поручителя по обязательствам задолженность по кредитным договорам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ НАПК направило в суд протокол на следователя полиции за щенка за 160 тысяч

Народный депутат, предоставляя объяснение Национальному агентству, как предусмотрено порядком проведения проверки, не отрицал, что он осознавал об открытом на основании соответствующих судебных решений исполнительном производстве и наличие у него как у поручителя финансовых обязательств, однако не считает, что такие обязательства подлежат декларированию, отмечается в сообщении.

Такие финансовые обязательства Денис Дзензерский не указал и в декларации за следующий год. Учитывая решения судов, вступившие в законную силу в 2016 году, их размер на конец отчетного периода составил уже 4 823 675 079,14 грн.

Кроме того, в декларации 2015 года народный депутат задекларировал доход в виде подарка в сумме 35 000 000,00 грн, законность оснований приобретения которого не подтвердил доказательствами.

Ранее специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) внесла на согласование генерального прокурора Украины представление о снятии неприкосновенности с народного депутата "Народного фронта" Дениса Дзензерского.

Кроме того, НАБУ открыло досудебное расследование о незаконном обогащении Натали Корчак – в частности, о получении заоблачных премий в 200 тыс. гривен в месяц. В свою очередь, в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) заявили, что разрешения на это расследование не давали.