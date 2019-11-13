Нардеп объяснил, чем грозит Украине выполнение Минских соглашений и отмена санкций против России

Украина может получить неконтролируемую территорию, за которую нужно платить из бюджета сотни миллиардов, говорит Сергей Рахманин

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Запад и РФ научились обходить экономические санкции, введенные против Кремля за агрессию России в отношении Украины. При этом для Киева возникла угроза получить разрушенный Донбасс даже в случае выполнением Минских договоренностей.

Об этом лидер парламентской фракции "Голос" Сергей Рахманин рассказал "Украинской правде".

"Санкции обходятся. Их научились обходить все. Россия обходит это с помощью других стран как иностранных компаний, а иностранные компании обходят это, чтобы не терять деньги, – говорит нардеп. – Случаев, когда западные компании, используя посредника, поставляют все, что угодно, в Россию, очень и очень много".

По его мнению, Минские соглашения выписаны таким образом, что санкции в любом случае отменят: "Их отменят, если Украина не выполнит Минские соглашения. Их отменят, если Украина выполнит Минские соглашения".

"Но если Украина выполнит Минские соглашения и санкции отменят, то Украина получит неконтролируемую территорию, за которую она должна платить из бюджета, с полностью изуродованной экономикой, разрушенной инфраструктурой, нашпигованную минами, с обнищавшим населением, с ужасной экологической ситуацией, с разрушенными мостами, с уничтоженными дорогами", – подчеркнул лидер фракции.

По его словам, речь идет о сотнях миллиардов долларов, которые нам никто не даст:

"Ни один из тех, кто обещает помочь в этом, не поможет, как только мы выполним Минские соглашения. Я уж не говорю о задолженности по зарплате, по пенсиям. То есть это похоронит украинскую экономику".

Рахманин обратил внимание, что Минские соглашения прописаны таким образом, что фактор безопасности идет после политического.

"В Минских соглашениях есть единственная последовательность – там четко прописано, что процесс восстановления контроля над государственной границей начинается после проведения местных выборов и завершается после окончательного урегулирования", – говорит он.

"Причем никто не знает, что такое "окончательное урегулирование", но выборы прописаны четко. Так что, мы имеем ситуацию, которая фактически похоронит государство", – резюмировал лидер фракции.

Ранее сайт сегодня писал, что нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Арьев объяснил, почему Украина не должна выходить из Минских договоренностей первой .

Напомним, известный политолог Андрей Окара рассказал в интервью сайту "Сегодня", что Минские соглашения – это документ, который опасен для Украины в случае выполнения Киевом своей части обязательств, но и без него будет плохо – западные санкции именно на нем и держатся.

Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский назвал главную проблему Минских соглашений. Он называет "Минск" неэффективным и считает, что его нужно пересмотреть в "нормандском формате".

Ранее у Меркель рассказали, когда Минские соглашения будут считаться выполненными. По мнению правительства Германии, соглашения по Донбассу остаются дорожной картой для политического решения ситуации.

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