Нардеп объяснил, почему Украина не должна выходить из Минских договоренностей первой

При выходе Украины из соглашений - 99,99% на Донбассе будет эскалация, говорит Владимир Арьев

Порошенко и Путин / Фото: Сегодня

После того, как подконтрольные России боевики в очередной раз сорвали разведение сил на Донбассе , а Москва продолжает выдвигать все новые требования по переговорам в "нормандском" формате, в Украине снова зазвучали призывы о выходе Киева из Минских соглашений. Однако трезвомыслящие политики говорят, что первый шаг относительно "Минска" не должен быть сделан со стороны Украины.

Об этом депутат Верховной Рады (фракция "Европейская солидарность") Владимир Арьев пишет на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что санкции ЕС против России привязаны именно к Минским соглашениям.

"Если ЕС смягчит санкционный режим в январе – тогда да, надо рассматривать. В противном случае, мы меняемся с РФ местами – пока цивилизованный мир на них справедливо возлагает вину за срыв мирного процесса. Пока сохраняются болезненные для Москвы санкции, привязанные Советом ЕС к выполнению Минских соглашений, надо это в первую очередь учитывать", – подчеркнул политик.

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По его мнению, замораживания ситуации на Донбассе в таком случае не произойдет.

"Российско-сепарские войска уже проводят крупные военные учения на оккупированной территории, точно не для развлечения. Значит, будет эскалация. При выходе из соглашений – 99,99%. Хотя большой шанс на возобновление масштабных боевых действий остается и без этого. Если еще и отводить войска на новые позиции, определенные не боевой обстановкой, а политическим процессом, то это подвергать бойцов смертельной опасности", – считает нардеп.

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Напомним, известный политолог Андрей Окара рассказал в интервью сайту "Сегодня", что Минские соглашения – это документ, который опасен для Украины в случае выполнения Киевом своей части обязательств, но и без него будет плохо – западные санкции именно на нем и держатся.

Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский назвал главную проблему Минских соглашений. Он называет "Минск" неэффективным и считает, что его нужно пересмотреть в "нормандском формате".

Ранее у Меркель рассказали, когда Минские соглашения будут считаться выполненными. По мнению правительства Германии, соглашения по Донбассу остаются дорожной картой для политического решения ситуации.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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