Нардеп от "Батькивщины" Кондратюк назначена вице-спикером Верховной Рады

На должность вице-спикера Верховной Рады претендовали четыре народных депутата

Елена Кондратюк / Фото: Wikipedia

Вице-спикером Верховной Рады IX созыва стала народный депутат от "Батькивщины" Елена Кондратюк. "За" ее назначение на первой сессии парламента 29 августа проголосовали 318 народных депутатов.

Также на эту должность претендовали Мустафа Джемилев от "Европейской солидарности", Ирина Констанкевич от "Голоса" и Нестор Шуфрич от "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Более подробно читайте в материале: Первое заседание Верховной Рады IX созыва: главные подробности, фото и видео.

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Ранее народные депутаты поддержали кандидатуру от парламентской фракции "Слуга народа" Дмитрия Разумкова на должность спикера Верховной Рады IX созыва. Его кандидатуре свои голоса отдали 382 нардепа.

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Напомним, что перед голосованием выступил предшественник Разумкова, экс-председатель Рады Андрей Парубий. Он напомнил об инициативах, которые были приняты нардепами VIII созыва и пожелал удачи своему преемнику.

Более подробно обо всех событиях, связанных с первым заседанием новой Верховной Рады вы можете узнать в статье на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Новая Верховная Рада: первое заседание

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