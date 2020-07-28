Українська
$ 27,76
32,6
  1. Новости политики

Нардеп от "Слуги народа" Гетманцев заразился коронавирусом

28 июля, 11:20

Свою болезнь депутат подтвердил в соцсетях

У депутата от "Слуги народа", главы Комитета Верховной Рады по финансовой, налоговой и таможенной политике Даниила Гетманцева обнаружили коронавирус. Он пополнил список нардепов, которые перенесли инфекцию ранее.

Реклама

О заражении депутат рассказал в своем Telegram. И призвал всех, кто с ним общался в последние дни, сдать тест.

"Друзья, вчера сдал тест на COVID-19. Тест положительный. Откуда подцепил, не знаю. Тем, кто со мной контактировал с прошлого понедельника, прошу сдать тест. Извините, что новости не очень. Буду стараться исправиться", – написал Гетманцев.

В тренде
Не отказываются, но ставят условия: Резников о возвращении России в СЦКК

Напомним, по состоянию на утро 28 июля в Украине зафиксировали 919 новых случаев заражения коронавирусом. С начала эпидемии коронавирусом заразились 66 575 украинцев. Жизни 1629 инфицированных болезнь унесла (13 за последние сутки). А 36 744 зараженным удалось вылечиться (622 за последние сутки).

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Верховная Рада Данил Гетманцев коронавирус

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Зеленский провел переговоры с Путиным: что обсудили
Зеленский провел переговоры с Путиным: что обсудилиУкраина
В Раде рассказали, что останавливает Россию от нападения на Украину
В Раде рассказали, что останавливает Россию от нападения на УкраинуПолитика
Представители ТКГ прокомментировали срыв перемирия на Донбассе
Представители ТКГ прокомментировали срыв перемирия на ДонбассеПолитика
В Раде рассказали, как Киев реагирует на срыв перемирия боевиками
В Раде рассказали, как Киев реагирует на срыв перемирия боевикамиПолитика
США останавливают российский газопровод в обход Украины: новые санкции против
США останавливают российский газопровод в обход Украины: новые санкции против "Северного потока-2"Экономика
Путин сказал Зеленскому, что его не устраивает по Донбассу
Путин сказал Зеленскому, что его не устраивает по ДонбассуПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять