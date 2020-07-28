Нардеп от "Слуги народа" Гетманцев заразился коронавирусом

Свою болезнь депутат подтвердил в соцсетях

У депутата от "Слуги народа", главы Комитета Верховной Рады по финансовой, налоговой и таможенной политике Даниила Гетманцева обнаружили коронавирус. Он пополнил список нардепов, которые перенесли инфекцию ранее.

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О заражении депутат рассказал в своем Telegram. И призвал всех, кто с ним общался в последние дни, сдать тест.

"Друзья, вчера сдал тест на COVID-19. Тест положительный. Откуда подцепил, не знаю. Тем, кто со мной контактировал с прошлого понедельника, прошу сдать тест. Извините, что новости не очень. Буду стараться исправиться", – написал Гетманцев.

Напомним, по состоянию на утро 28 июля в Украине зафиксировали 919 новых случаев заражения коронавирусом. С начала эпидемии коронавирусом заразились 66 575 украинцев. Жизни 1629 инфицированных болезнь унесла (13 за последние сутки). А 36 744 зараженным удалось вылечиться (622 за последние сутки).

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