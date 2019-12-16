Нардеп Поляков подал заявление о выходе из партии "Слуга народа"

Антон Поляков. Фото: facebook.com/anton.polyakov.98

Народный депутат Антон Поляков, которого ранее исключили из фракции "Слуга народа", сообщил, что подал заявление о выходе из одноименной партии. Об этом он написал в своем Telegram.

"Подал сегодня заявление о выходе из партии "СН". На самом деле, это уже просто формальность для меня, но нужно было это сделать", – написал он.

К своему сообщению Поляков прикрепил фото соответствующего заявления на имя главы партии Александра Корниенко. Оно датировано 16 декабря.

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Напомним, 15 ноября, "слуг народа" Анну Скороход и Антона Полякова исключили из фракции. Народных депутатов обвинили в нарушении внутрифракционных договоренностей.

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Также стало известно, что вместо исключенных "слуг народа" во фракцию на их место придут внефракционные народные депутаты, но имена не назывались – с ними планируются собеседования и проверки.

Антон Поляков, который недавно инициировал сбор подписей за отставку генпрокурора Рябошапки, считает, что причиной его изгнания из фракции стало то, что он не поддерживает отдельные законопроекты.

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