Нардеп проиграл выборы на 79 округе в Запорожской области представительнице "Слуги народа"

Разрыв между кандидатами составил около 14%

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за подсчетами результатов волеизъявления украинцев.

Так, на одномандатном избирательном округе № 79 в Запорожской области после подсчета 100% электронных протоколов побеждает кандидатка от партии "Слуга народа" Яцык Юлия с 38,45% (30 819 голосов). На втором месте оказался народный депутат Украины Владимир Бандуров от политической партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" с 24,28% (19 464 голос).

Напомним, Яцык Юлия Григорьевна: родилась 14 августа 1979 года в городе Васильевка Васильковского района Запорожской области, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, управляющая, адвокатское бюро "Адвокатская компания Юлии Яцык", член Политической партии "Слуга народа ", проживает в Запорожье, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия" Слуга народа".

Отметим, что все 100% протоколов из 102 заграничных избирательных участков обработаны. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Нардеп проиграл выборы на 79 округе в Запорожской области представительнице "Слуги народа"". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"