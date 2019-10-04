Нардеп рассказал, когда может обсуждаться закон об особенностях местного самоуправления Донбасса

"Если не будет результатов переговоров, то мы не начнем работу над этим законом", - пояснил нардеп.

Богдан Яременко. Фото: facebook.com/bohdan.yaremenko

Обсуждение проекта нового закона об особенностях местного самоуправления на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей может быть рассмотрен только после встречи лидеров в "нормандском" формате.

Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по иностранным делам, нардеп (фракция "Слуга народа") Богдан Яременко.

"Если переговоры нашего президента в нормандском формате будут успешны, они дадут нам основания для следующего шага – формирования законодательной базы для мирного процесса. Мы тогда начнем работу над этими законами", – сказал он в эфире одного из украинских телеканалов.

Отвечая на вопрос о том, обсуждался ли на заседании фракции "Слуга народа" вопрос нового закона, Яременко сообщил, что не обсуждался.

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"Если не будет результатов переговоров, то мы не начнем работу над этим законом", – пояснил нардеп.

Как сообщали новости "Сегодня", 1 октября в Минске прошла встреча Трехсторонней контактной группы, на которой Украина одобрила текст "формулы Штайнмайера". Однако стоит отметить, что это только согласование документа, который будет передан "Нормандской четверке", лидеры стран которой и обсудят все нюансы, в том числе и предохранители выполнения договоренностей. Само одобрение Киевом документа в Минске ни на что не влияет, а наоборот – разблокировало единственную преграду для переговоров в "нормандском формате".

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В то же время глава государства отмечал, что "формула Штайнмайера" должна быть в будущем имплементирована в новый закон об особом статусе Донбасса. Президент также говорил, что все предохранители относительно вывода российских войск и проведения выборов по украинским законам будут прописаны в новом законе.

На брифинге Владимир Зеленский четко дал понять, что никакой сдачи нацинтересов Украины нет, и выборы в ОРДЛО не будут проведены, пока не будут выведены российские войска и не будет обеспечена безопасность. Зеленский объяснил, что включает в себя "формула Штайнмайера", о которой договорились в Минске.

Также решению Киева рады другие участники нормандского формата – Москва и Берлин.

Отметим, что помощник президента РФ Владислав Сурков отметил, что дата встречи "Нормандской четверки" теперь будет согласована после того, как в районе Петровского и Золотого будет закончено разведение сил, о чем договорились в Минске. Начало этого процесса назначено на 7 октября. По мнению Суркова, это может занять примерно две недели.

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