Нардеп Скороход заблокировала передачу законопроекта о сокращении зеленых тарифов Зеленскому

Народный депутат Анна Скороход (ранее была изгнана из фракции "Слуга народа") заблокировала передачу законопроекта №3658 на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому. За проект закона о сокращении зеленых тарифов во втором чтении проголосовали 288 депутатов.

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Согласно информации с сайта Верховной Рады, Скороход зарегистрировала проект постановления №3658-П об отмене голосования за законопроект №3658, который 21 июля поддержали 288 народных депутатов.

Таким образом, согласно процедуре, законопроект №3658 не может быть передан на подпись президенту до момента рассмотрения в парламенте постановления, которое зарегистрировала Скороход.

Напомним, в начале июня Скороход вошла в депутатскую группу "За будущее", которую связывают с олигархом Игорем Коломойским.

Как сообщалось, 21 июля народные депутаты Украины приняли во втором чтении законопроект №3658, который предусматривает сокращение зеленых тарифов на электроэнергию из возобновляемых источников, а также решает проблемы отрасли.

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В день голосования и 17 июля инвесторы в зеленую энергетику и работники отрасли вышли на митинг под Верховную Раду и Офис президента Украины в связи с риском срыва голосования за правительственный законопроект №3658. Проект закона был подготовлен на основе меморандума между правительством Украины и международными инвесторами при посредничестве европейского Энергосообщества.

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По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, законодательное внедрение положений меморандума позволит Украине сэкономить около 2 млрд евро до 2030 года.

По мнению инвестора и соучредителя "Украинской ассоциации возобновляемой энергетики" Игоря Тынного, народные депутаты, действия которых связаны с интересами олигархов Игоря Коломойского и Виктора Пинчука, срывают принятие законопроекта, чтобы разорить инвесторов ВИЭ и заставить их отдать свои активы.

Кроме того, поставщик электрической энергии для нужд населения ГП "Гарантированный покупатель" заявил о риске банкротства в случае срыва голосования за правительственный законопроект №3658 о сокращении "зеленых" тарифов, который мог бы существенно уменьшить дефицит средств госпредприятия.

Ранее инвесторы заявляли, что принятие решений, не согласованных в меморандуме, заставит их обращаться в международные арбитражи. По подсчетам Центра Разумкова, общая сумма убытков для Украины в арбитражах может достигать 250 млрд грн.

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Кроме того, в начале июля конгрессмены США призвали президента Украины Владимира Зеленского достичь результата в переговорах с инвесторами в "зеленую" энергетику и помочь закрепить уже существующие договоренности законодательно.

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