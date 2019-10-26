Нардеп Ткаченко попал в скандал с недвижимостью

Приблизиться к дому, который Ткаченко не указал в декларации, можно только с воды

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Роскошный дом на берегу Днепра в заповедной зоне в центре столицы — такое жилье могут позволить себе далеко не все. Тот человек, который хочет возглавить столицу и обещает навести порядок в Киеве и позбавили себе такой дом – бывший гендиректор "1+1" Александр Ткаченко. Именно он попал в громкий скандал. Сначала журналисты, а затем и общественные активисты представили доказательства того, что нардеп живет в рекреационной зоне. Но в декларации не указан этом дом ни в собственности, также там нет расходов на его аренду.

Труханов остров — все территории — собственность государства и находятся под охраной государства. Возводить здесь можно только нежилые сооружения, например, спортивные комплексы и базы.

И хотя территория государственная, – все за заборами с колючей проволокой. Именно эти четыре гектара последнюю неделю так заинтересовали журналистов. Их уже 26 лет арендует учебно-спортивный коммерческий клуб "Украина". Однако, как свидетельствуют факты в соцсетях: живут и отдыхают здесь точно не только спортсмены.

Александр Ткаченко — народный депутат и кандидат на пост главы столицы. Фото около домов на территории спортивного комплекса соцсетью распространяются более двух лет.

Активисту Ярославу Бондаренко удалось попасть на территорию дома, где еще несколько дней назад отдыхал депутат. Как выяснил Бондаренко — экс-гендиректор канала "1 + 1" проживает здесь не один год. Однако в декларации избранника это имущество не указано. Согласно документу в Ткаченко есть две квартиры в столице. Арендованное имущество и выплаты по нему — не указаны.

Приблизиться к дому, который, не указав в декларации, арендует Ткаченко, можно только с воды. За несколько минут журналистов встречает охранник. Утверждает, что здание — административное. Однако у этого так называемого админздания недавно жарили шашлыки.

Продажа земли на Трухановом острове запрещена. И взять ее в аренду можно не более чем на 10 лет, с правом продления аренды. Однако для понимания потенциальной стоимости дома в этом месте в Интернете, на портале недвижимости журналисты нашли объявление о продаже дома на острове за пять миллионов долларов.

Вадим Шейко, заместитель директора департамента земельных ресурсов исполнительного органа Киевского горсовета утверждает, что строить на Труховом острове нельзя:

"Труханов остров – это объект, где согласно земельного законодательства, есть земли рекреации водного фонда и на них застройка запрещена. Земельный участок, если он выделяется для спортивно оздоровительного комплекса, то там и должны быть расположены спортивные и оздоровительные комплексы ".

На камеру охранник и директор базы проживание здесь Ткаченко опровергают. Соответствующие инспекторы, которые проверяли указанную территорию, опубликуют отчет об этом через неделю. Однако у активиста Ярослава Бондаренко, который убежден, что Ткаченко здесь живет, – свою правда:

"Шикарный дом, молодец. Александ Ткаченко, вы молодец. Очень мне понравилось, кухня, отлично, да .. Холодильник классный там".

Нардеп не отрицает – в доме бывает. И, несмотря на все фото в соцсетях за последние несколько лет, говорит, что арендует его недавно:

"В декларации за 2019 год будет все указано".

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский на сегодняшний день видит главным кандидатом на пост главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) народного депутата от "Слуги народа" Александра Ткаченко.

В свою очередь столичный мэр Виталий Кличко заявлял, что пойдет на выборы в Киеве с обновленной политсилой. Кроме того, он также заявил о необходимости объединения усилий, однако не уточнил, с какой из партий.

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