Нардеп в КСУ объяснил, почему считает указ президента о роспуске Рады неконституционным

Никаких фактов прекращения деятельности коалиции "Европейская Украина" до 17 мая 2019 нет – заявил Игорь Алексеев

Игорь Алексеев / фото: nfront.org.ua.

Указ президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва нарушает Конституцию и не соответствует Основному закону.

Об этом во время доклада на заседании Конституционного суда Украины по рассмотрению законности указа о роспуске парламента заявил народный депутат фракции "Народный фронт" Игорь Алексеев.

"Семьдесят лет назад был основан Совет Европы. В его уставе заложены основы настоящей демократии: личные и политические свободы, верховенство права. Верховенство права – не виртуальная категория, а понятие, наполненное практическим содержанием. Оно и первым указано среди основ деятельности КСУ. Глава государства и гарант Конституции наделен полномочиями. Среди них и право досрочного прекращения полномочий Верховной Рады Украины, согласно статье 90 Конституции", – отметил парламентарий.

Алексеев добавил, что Конституция определяет четкие основания, по которым президент может принять соответствующее решение. Они являются исключительными и не подлежат расширительному толкованию.

"Вот эти условия:

1. В течение месяца в Верховной Раде не сформирована коалиция;

2. В течение 60 дней после отставки Кабинета министров не сформирован персональный состав правительства;

3. В течение 30 дней одной очередной сессии пленарные заседания не могут начаться.

Следует отметить, что ни одного из этих оснований в момент издания президентского указа о роспуске Верховной Рады не было. Конституционное основание досрочного прекращения полномочий парламента, на которое ссылается президент в своем указе, предполагает наличие двух условий: юридического факта прекращения деятельности коалиции, и неспособности ВРУ создать ее в течение одного месяца", – акцентировал Алексеев.

Он также отметил, что во время консультаций президента с главами парламентских фракций и руководством ВР, президент предположил отсутствие коалиции с 2016 года. Однако народный депутат отметил, что формирование коалиции в ноябре 2014 г. соответствовало Конституции. С того момента и до 17 мая 2019 численность коалиции соответствовала закону и насчитывала конституционное большинство состава парламента.

"Никаких фактов, подтверждающих прекращение деятельности коалиции "Европейская Украина" до даты 17 мая 2019, нет", – подчеркнул он.

Таким образом, подчеркнул народный депутат, начиная с 17 мая 2019 – дня прекращения деятельности коалиции депутатских фракций "Европейская Украина", что отражено в стенограмме, Верховная Рада восьмого созыва имеет гарантированный Конституцией один месяц для формирования следующей коалиции.

К моменту обнародования указа президента № 303/2019 данный срок не истек, что уже указывает на неконституционность данного указа, подчеркнул он.

Алексеев отметил, что Конституция дает право народным депутатам сформировать новую коалицию, подписать новое коалиционное соглашение и даже внести представление президенту по кандидатуре нового премьер-министра.

"Таким образом народ Украины, который голосовал на свободных и демократических выборах в 2014 году и избрал этот состав, был лишен президентом права через своих представителей в парламенте формировать государственную политику", – подчеркнул представитель "Народного фронта".

"Конституционных оснований для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначения внеочередных выборов не было. Даже на сегодняшний день президент не имеет полномочий досрочного роспуска ВР. Он вступит в их только 17 июня, когда истечет месяц на формирование коалиции. Но и в это время пройдет шестимесячный срок, определенный в статье 90, когда президент может распустить парламент. Таким образом, глава государства не может прекратить полномочия Верховной Рады, а его указ не соответствует Конституции", – подытожил Алексеев.

Напомним, секретарь ЦИК Наталья Бернацкая заявляла, что ни одно судебное решение не сможет остановить избирательный процесс, который начнется после обнародования указа о роспуске парламента.

В свою очередь бывший судья КСУ Василий Нимченко отмечал, что Конституционный суд при рассмотрении жалобы на роспуск Верховной Рады не имеет полномочий приостановить соответствующий указ президента Владимира Зеленского.

11 июня новости "Сегодня" готовят спецвыпуск о визите президента Владимира Зеленского в Конституционный суд, где будет рассматриваться вопрос конституционности президентского указа о роспуске Верховной Рады. Смотрите спецвыпуск новостей "Сегодня" на канале "Украина" в 13:00.

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