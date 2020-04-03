Нардеп выздоровел после заражения коронавирусом: чем лечили

«Только начинаются симптомы - сразу начинайте лечение, тогда за 5 дней можно вылечиться в домашних условиях», - советует политик

Народный депутат Руслан Горбенко сообщил, что тест ПЦР на коронавирус дал отрицательный результат.

Об этом он сообщил в сообщении в Facebook.

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"В понедельник выписывают домой. При поступлении состояние было тяжелое", – добавил он.

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"Совет не от профессионального доктора, а от пациента, имеющего опыт: только начинаются симптомы – сразу начинайте лечение, тогда за 5 дней можно вылечиться в домашних условиях. Знаю о трудностях с доступностью препарата "Плаквенил", но правительство уже решает проблему, и, надеюсь, поможет отечественной фармации, которая готова производить аналоги. Знаю, что протокол лечения утвердили только 2 апреля, но 21 марта врачи уже действовали профессионально!", – добавил народный депутат.

Также он сообщил список лекарств, которыми его лечили. Кроме плаквенила, это азицин, амброксол, лоратадин, меронем, лаферобион, парацетамол.

Напомним, что ранее министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, когда препарат для лечения коронавируса отправится в регионы. Также Минздрав ведет переговоры с фармпроизводителями о поставках препаратов гидроксихлорохина.

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