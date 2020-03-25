Нардеп Юрчишин в самоизоляции дал концерт в Facebook: видео

Украинский народный депутат Ярослав Юрчишин, который стал одним из первых парламентариев, добровольно ушедших в самоизоляцию из-за коронавируса, дал своим подписчикам бесплатный концерт в Facebook.

Нардеп от фракции "Голос" около часа демонстрировал вокальные данные, подыгрывая себе на гитаре на фоне пестрых обоев и шкафа.

Политик исполнял украинские песни: народные, чужого авторства и свои собственные. В частности, "Дюнкерк" Эдурда Драча, "Гамерицький край", "Нація моя, мій іслам" ("Нация моя, мой ислам"), "Арій прощається" ("Арий прощается") и другие.

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Ярослав Юрчишин самоизолировался 18 марта. Причем изначально, чтобы не подвергать потенциальной опасности родных, он исключил или минимизировал контакты даже с женой и детьми, но, когда тесты не выявили у него вируса, возобновил контакты с семьей в пределах дома.

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Новости "Сегодня" пообщались с этим и другими народными депутатами на самоизоляции и узнали, как они проводят время взаперти. Больше об этом в статье "Как депутаты работают на дому, пока Рада на карантине: видео".

Ярослав Юрчишин, народный депутат, фракция "Голос"

Напомним, на данный момент у четверых нардепов подтвердился диагноз коронавирусной инфекции. Это Сергей Рудык, Руслан Горбенко, Сергей Шахов и Александр Лукашев.

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