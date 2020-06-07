Нардепа избили под Житомиром: пострадавший рассказал, как все произошло

По словам Заславского, все началось со словесной перепалки в очереди к кассе на заправке

Народный депутат от "Слуги народа" Юрий Заславский рассказал подробности конфликта с дракой на заправке под Житомиром. Его противником оказался депутат сельского совета. Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

По словам Заславского, все началось из-за того, что он в ходе общения со своей женой случайно задел бутылкой с водой человека, стоящего перед ним в очереди к кассе заправки.

"Началась словесная перепалка, и он позвал меня выйти на улицу поговорить. Я этому не придал значения и пошел с женой в свой автомобиль. Он меня догнал и начал наносить удары, застав врасплох. Несколько раз ударил меня по лицу, и я потерял сознание", – говорит Заславский.

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В результате избиения нардеп получил сотрясение мозга и перелом переносицы, а также несколько синяков на лице. Тяжесть повреждений пока не квалифицирована.

Сразу после инцидента пострадавший вызвал полицию. По данному факту открыто уголовное производство. Личность нападавшего установлена – им оказался депутат местного сельсовета.

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По словам Заславского, с инициатором драки он не знаком и тот не знал, что Юрий является нардепом.

Ранее СМИ сообщили, что поздно вечером 5 июня на автозаправке возле села Заречаны Житомирского района во время драки один из ее участников потерял сознание и упал на землю. Пострадавшим оказался народный депутат от "Слуги народа" Юрий Заславский.

Во фракции "Слуга народа" уже прокомментировали инцидент.

Как известно, недавно в Киеве нашли мертвым народного депутата Валерия Давыденко.

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