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Нардепа от "Слуги народа" избили в Житомирской области: в партии отреагировали

7 июня, 17:30

Денис Беспалов Денис Беспалов

Во фракции считают, что мог произойти бытовой конфликт

В партии "Слуга народа" подтвердили появившуюся в СМИ информацию, что нардепа из их фракции Юрия Заславского избили на автозаправке в Житомирской области, сообщает hromadske.

"Да, действительно произошел такой инцидент. Состоялась словесная перепалка в очереди на заправке. И на улице к Юрию подошел мужчина и нанес несколько ударов", – сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

По ее словам, Заславский написал заявление в полицию. Нардеп не знает человека, который его ударил.

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"Похоже на бытовой конфликт", – добавила Кравчук.

Ранее СМИ сообщили, что поздно вечером 5 июня на автозаправке возле села Заречаны Житомирского района во время драки один из ее участников потерял сознание и упал на землю. По вызову на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Житомирского райотдела полиции. Пострадавшим оказался народный депутат от "Слуги народа" Юрий Заславский.

Напомним, не так давно сообщалось, что в Киеве нашли мертвым народного депутата Валерия Давыденко – тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружили в его офисе.

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