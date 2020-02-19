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Нардепу Беленюку дали президентскую стипендию: сколько получит "слуга народа"

19 февраля, 13:00

Стипендия нардепа составит 13 прожиточных минимумов

Жан Беленюк. Фото: facebook.com/zhanbeleniuk

Жан Беленюк. Фото: facebook.com/zhanbeleniuk

Кабинет министров утвердил предоставление президентской стипендии выдающимся спортсменам Украины. В список попал народный депутат от "Слуги народа" Жан Беленюк. Об этом сообщил в своем Telegram-канале нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Кабмин утвердил президентские стипендии для выдающихся спортсменов. Интересно, что стипендиатом является и Жан Беленюк, народный депутат Украины, находящийся во фракции "Слуга народа", – написал Гончаренко.

В указе президента отмечается, что в 2019 году Беленюк стал чемпионом мира по греко-римской борьбе и за это получит стипендию в размере 13 прожиточных минимум для трудоспособных лиц. Отметим, что в Украине сейчас прожиточный минимум 2102 гривны. Следовательно, Беленюк получит 27 326 гривен.

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Напомним, депутат Верховной Рады вошел в тройку лучших борцов мира. Беленюка опередили только венгерский борец и представитель Японии.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно Жан Беленюк показал видео из столовой в Раде. Он в шоке от нынешних цен, поскольку стоимость его обеда выходит около 300 гривен. Правда, стоит отметить, что и кушает нардеп-чемпион далеко не гречку с хлебом и водой, а любит красную рыбу.

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депутат стипендия Кабинет министров Жан Беленюк слуга народа

Источник: Сегодня

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