Нардепы без масок и силовики в "лепестках": что происходило под Радой, видео

Представители президентской силы отвечали быстро, зато оппозиция готова была общаться

/ Фото: Сегодня

Верховная Рада сегодня приняла ряд кадровых решений, а также проголосовала за законы, касающиеся борьбы с коронавирусом и объявления всеукраинского карантина.

Перед внеочередным заседанием парламента журналисты сайта "Сегодня" попытались расспросить нардепов на тему работы Рады в новых условиях – кто-то отказался от общения с работниками пера и микрофона, кто-то отвечал на ходу, а кто-то пообщался с чувством, с толком расстановкой.

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Любопытно, что народные избранники были без масок от коронавируса, в то время как охраняющие здание парламента силовики надели защитные "лепестки", а некоторые пикетирующие Раду активисты даже были в "защитных костюмах".

Как проходило общение журналистов с нардепами – смотрите видео:

Напомним, 17 марта Верховная Рада назначила новым министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, а также назначила генеральным прокурором Ирину Венедиктову. Примечательно, что впервые в истории Украины это ведомство возглавит женщина.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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