Нардепы из двух фракций заблокировали трибуну и президиум Рады

Скриншот

Народные депутаты от "Батькивщины" и "Оппозиционной платформы – "За жизнь" блокируют президиум и трибуну Верховной Рады, которая должна рассмотреть законопроект об открытии рынка земли, передает "Украинская правда".

После окончания консультаций в кабинете главы парламента Дмитрия Разумкова лидеры фракций и спикер вернулись в зал.

Разумков пытался продолжить заседание парламента после перерыва.

Однако весь президиум и пространство вокруг трибуны Рады заняты депутатами "Батькивщины" и "ОПЗЖ".

Реклама

Спикер несколько раз обратился к депутатам с просьбой освободить президиум: "Коллеги, прошу освободить президиум. Если хотите возле трибуны, можете возле трибуны блокировать, но президиум должен быть свободен. Я не прихожу и не занимаю чужих мест, поэтому прошу, чтобы и вы не мешали нам работать".

Также сообщалось, что Верховная Рада проголосовала за продление работы сегодня в пленарном режиме на час – до 15.00. Это предложение поддержали 234 народных депутата, из которых 229 – члены фракции "Слуга народа", и 5 внефракционных.

В тренде Нардеп объяснил, чем грозит Украине выполнение Минских соглашений и отмена санкций против России

Напомним, Рада 13 ноября планировала рассмотреть 11 законопроектов об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

Ранее Комитет по вопросам аграрной и земельной политики Верховной Рады рекомендовал парламенту поддержать за основу законопроект № 2178-10 об открытии рынка сельхозземель. Этот депутатский законопроект был зарегистрирован как альтернатива правительственному. Вариант Кабмина ранее раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, глава государства в видеообращении 11 ноября заявил, что продавать и покупать землю смогут только украинцы и украинские компании. Такие правки, по словам Зеленского, внесут в законопроект о рынке земли ко второму чтению:

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама