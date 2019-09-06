Нардепы от "Слуги народа" предлагают Раде создать госреестр гражданского оружия

Фото: М. Палинчак

Народные депутаты от "Слуги народа" Игорь Фрис и Александр Матусевич зарегистрировали в Верховной Раде проект закона об оружии (№1222), который предусматривает создание Единого государственного реестра гражданского оружия.

Текст законопроекта размещен на сайте парламента.

Законопроектом устанавливается, что в Украине создается и ведется Единый государственный реестр гражданского оружия – единственная государственная информационно-поисковая система учета оружия, содержащая сведения о правах на оружие, а также об объектах и субъекты этих прав. Реестр оружия является государственной собственностью. Держателем Реестра оружия является Министерство юстиции Украины.

Законопроектом определяются категории гражданского оружия и боеприпасов. Так, в Украине в гражданском обороте находятся следующие категории гражданского оружия и боеприпасов: первая категория – пневматическое оружие калибра до 4,5 мм и скоростью полета метательного элемента до 100 м/с; огнестрельное оружие под патрон "Флобера" калибра до 4,5 мм и боеприпасы к нему; газовое оружие; луки и арбалеты с силой натяжения тетивы не более 40 кг; другое оружие, которое не относится ко второй, третьей, четвертой категории и не запрещено в гражданском обороте;

вторая категория – длинноствольное огнестрельное гладкоствольное оружие; пневматическое оружие калибра более 4,5 мм и скоростью полета метательного элемента более 100 м/с; огнестрельное оружие под патрон "Флобера" калибра более 4,5 мм и боеприпасы к нему, луки и арбалеты, не отнесенные к первой категории;

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третья категория – длинноствольное огнестрельное нарезное и комбинированное огнестрельное оружие и боеприпасы к нему;

четвертая категория – короткоствольное нарезное огнестрельное оружие и боеприпасы к нему; короткоствольное гладкоствольное огнестрельное оружие, предназначенное для стрельбы боеприпасами, снаряженными эластичными метательными элементами менее смертельного действия и боеприпасы к нему.

Регистрации подлежит гражданское оружие второй, третьей и четвертой категории, которые определены этим законом.

Использование оружия без внесения сведений в Реестр оружия запрещено.

Граждане, которые намерены приобрести оружие впервые, должны пройти курсы подготовки владельцев оружия, и после их окончания предоставить соответствующую справку в орган Национальной полиции.

Ранее президент Владимир Зеленский рассмотрел петицию относительно легализации огнестрельного оружия в Украине и считает, что на сегодняшний день этого нельзя делать.

Напомним, по состоянию на июль 2018 года в Украине на руках граждан официально 890 тысяч единиц оружия. Однако, как отмечали в полиции, по неофициальным данным, "огнестрела" на самом деле может быть до пяти миллионов единиц.

Но будет ли разгул преступности в случае свободного владения оружием в Украине? Сайт "Сегодня" рассказывал обо всех "за" и "против", и разобрался, возможно ли свободное вооружение украинцев.

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