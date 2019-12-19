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Нардепы соорудили "кнопконажиматель" в Раде: видео нового "кнопкодавства"

19 декабря, 10:39

Даже угроза лишения зарплаты не останавливает депутатов от «кнопкодавства»

На фото депутат Ларин

На фото депутат Ларин

Недавно очередной "кнопкодав" прикрывался газетой, но двое депутатов от "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) Сергей Ларин и Виктор Черный пошли дальше – соорудили своеобразное устройство для сокрытия неперсонального голосования. Об этом сообщает "Честно".

Так, на пленарном заседании 18 декабря на рабочих местах Ларина и Черного (они сидят рядом) был сооружен "кнопконажиматель" из толстых книг и скопа бумаг, а над пультом для голосования были установлены открытки – таким образом был скрыт и сам пульт, и с помощью данной конструкции можно было нажимать на кнопку товарища.

"Приспособление" было испытано во время голосования по поправке №76 к законопроекту о задержании депутатов без согласия Рады. Ларин, сидя на месте своего коллеги по фракции Виктора Черного, одной рукой нажал на кнопку перед собой, а другой привел в действие "устройство". Как следствие, на местах Ларина и Черного сработали кнопки "за".

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А вот во время голосования по поправке №69 к тому самому законопроекту Ларин правой рукой нажал на кнопку на пульте Черного, а "механизм", судя по всему, подтолкнул ногой. Результат – два голоса "за".

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Впоследствии ноу-хау Ларина использовал Черный, который "кнопкодавил" за отсутствующего коллегу. В частности, он делал это во время голосований по поправкам к законопроекту о приведении деятельности НКРЕКП в соответствие с требованиями Конституции (№2490-1), а именно по поправке №28...

... по поправке №29...

... и по №30.

Как сообщали новости "Сегодня", в конце октября Верховная Рада поддержала наказание для "кнопкодавов". Теперь неперсональное голосование будет караться большим штрафом. В то же время народные депутаты побоялись поддержать еще один законопроект, который грозил арестом.

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Верховная Рада депутат кнопкодавы кнопкодавство Сергей Ларин Виктор Черный

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