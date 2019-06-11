Нардепы в КСУ: Зеленский не имел права распускать парламент

Инициаторы конституционного представления считают, что до 17 июня президент не мог выдать указ о роспуске

Игорь Алексеев выступает в суде. Фото: Л. Грубник, Сегодня

Народные депутаты утверждают, что президент Владимир Зеленский не имел права распускать Верховную Раду до 17 июня, когда истекает месячный срок на формирование парламентской коалиции. Об этом заявил народный депутат от "Народного фронта" Игорь Алексеев на заседании Конституционного суда, где рассматриваться вопрос конституционного указа президента.

"У президента могут наступить обстоятельства для досочного прекращения полномочий парламента только после 17 июня 2019 года, то есть когда истечет месячный срок, гарантированный Конституцией Украины, на формирование новой коалиции", – сказал нардеп, который был одним из инициаторов иска.

В то же время парламентарий напомнил, что и после 17 июня у Зеленского не было бы возможности распустить Раду, так как до очередных выборов остается менее полугода, а в таком случае Конституция запрещает роспуск. Он утверждает, что коалиция Рады прекратила свою работу 17 мая (хотя у президента ранее заявляли, что она распалась намного раньше).

"При этом никаких фактов, которые подтверждали бы прекращение деятельности коалиции "Европейская Украина" до даты 17 мая 2019 года нет. Таким образом, начиная с 17 мая 2019 года, а именно прекращения деятельности коалиции депутатских фракций Верховной Рады 8-го созыва "Европейская Украина" имеет гарантированный Конституцией Украины один месяц для формирования следующей коалиции", – сказал Алексеев.

В свою очередь еще один инициатор иска против президентского решения народный депутат из фракции Радикальной партии Олег Куприенко также объяснил неконституционной указа Зеленского.

"Утверждаю, что на момент подписания указа... права у президента на такое действие не было. Только 18 июня у него это право должно появиться. Таким образом, указ является таковым, что не соответствует конституции", – подчеркнул он.

Как сообщали новости "Сегодня", Владимир Зеленский в своем выступлении в Конституционном суде заявил, что указ о роспуске парламента отвечает и букве, и духу закона, и является абсолютно конституционным и юридически обоснованным.

В то же время в команде президента уверены в конституционности решения и оно не нарушало Конституции. Но у Зеленского намекнули на план "Б" на случай, если роспуск Рады признают неконституционным. Представитель президента в КСУ также заявил, что президент не собирается затягивать судебный процесс по данному вопросу.

11 июня новости "Сегодня" готовят спецвыпуск о визите президента Владимира Зеленского в Конституционный суд, где будет рассматриваться вопрос конституционности президентского указа о роспуске Верховной Рады. Смотрите спецвыпуск новостей "Сегодня" на канале "Украина" в 13:00.

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