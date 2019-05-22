Нардепы в ночь на среду готовят изменения в закон о выборах в Верховную Раду

Изменения могут коснуться отмены одномандатных округов

REUTERS/Valentyn Ogirenko.

Депутаты в ночь на среду перед внеочередным заседанием парламента готовят изменения в действующий законопроект "Про выборы народных депутатов Украины".

Об этом сообщил народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Владимир Арешонков.

"В течение ночи будут подготовлены изменения в действующий закон "О выборах народных депутатов Украины" в части отмены одномандатных округов, в которых избиратели могли выбрать конкретного человека", – написал Арешонков.

По его словам, вместо выборов предлагается пропорциональная система с закрытыми списками и снижение проходного барьера до 3%.

Арешонков отметил, что такие изменения будут вынесены на голосование в парламенте.

Добавим, что ранеесвою позицию о выборах сообщил глава АП Андрей Богдан.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ №303/2019 о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов, новый глава государства обратился к спикеру Верховной Рады Андрею Парубию с просьбой о созыве внеочередного заседания парламента для внесения изменений в закон о выборах народных депутатов.

Также напомним, Зеленский назначил внеочередные выборы Рады на 21 июля.

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