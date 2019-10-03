Нардепы в Раде смотрят порно, а иногда выпивают

Фото: AFP / Genya SAVILOV

В сети появилось видео, которое на данный момент собрало свыше миллиона просмотров. На ролике народный депутат Илья Кива прямо во время заседания в парламенте совершал жесты, которые некоторые пользователи интернета определили как мастурбацию. Пикантности ситуации добавил тот факт, что перед тем, как совершить телодвижения, зафиксированные на видео, нардеп звонил по мобильному телефону абоненту, записанному в памяти как "Юля конкурс красоты Одесса".

Это не первый случай, когда парламентарии отличаются неординарным поведением прямо на рабочих местах, под куполом Рады. Напоминаем, как это было, в специальном материале сайта "Сегодня".

"Приключения" Добкина-младшего в Раде

В ноябре 2016-го народный депутат Добкин-младший отличился странным поведением в Раде. Сперва во время заседания парламента Дмитрий Добкин заказывал себе тур на отдых за 135 тысяч евро. После этого он спрятался за колонну, где журналистам с балкона его практически не было видно. Там он что-то запил водой из пластиковой бутылки, а позже вернулся на место и начал себя странно вести – дергаться и активно смотреть по сторонам.

В сети высказали предположение, что за колонной депутат принял какие-то препараты, отчего его поведение, собственно, и изменилось. Интернет сразу же заполонили фотожабы о "приключениях" Добкина-младшего в Раде.

Фото: facebook.com/bochkala

Сам народный депутат объяснил свое поведение на рабочем месте проблемами со здоровьем.

"Никаких наркотических или алкогольных вещей я не употреблял. Все мы живые люди, все ходим под Богом. Действительно у меня есть определенные проблемы неврологического характера, но это касается лично меня. Это вопросы, связанные с моим здоровьем. В отличие от многих здоровых депутатов, ни на кого в драки я не бросаюсь, никого не оскорбляю. Это такая тема, которую не хотелось бы обсуждать", – сказал Добкин.

"Основной инстинкт" народного избранника

Фото: архив "Сегодня"

Впервые нардепа застукали за просмотром "клубнички" во время заседания ВРв июне 2016 года. В сети появилось видео, на котором запечатлено, как народный депутат во время заседания парламента на рабочем месте увлекся просмотром порно на телефоне.

Отметим, что на самом ролике не видно лица народного избранника, однако видно, что он сидит на депутатском месте, подписанном именем нардепа от "Народного фронта" Вячеслава Константиновского. В свою очередь, журналисты издания "Голос народа", которые и выложили видео, утверждают, что снимали именно данного нардепа.

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Как сообщает автор ролика, момент просмотра депутатом "клубнички" был заснят еще 16 июня во время обсуждения одного из законопроектов по судебной реформе. Однако Константиновский, вероятно, посчитал просмотр порно в Интернете более важным занятием.

25 июля, на следующий день после того, как видео было обнародовано в сети, Константиновский прокомментировал просмотр порно в Радена своей страничке в Facebook.

"Признаю, место неподходящее. Иногда устаю от клоунады в зале. Люди, судя по декларациям питающиеся святой водой и живущие, как князья, часами говорят о благосостоянии народа. Вот это настоящая порнография", – написал чувствительный нардеп.

По его словам, он случайно наткнулся на рекламную ссылку и перешел на порносайт. Как он утверждает – сработал основной инстинкт.

"Открою секрет: я всегда любил женщин и сочувствую им – мужиков становится все меньше. Увидел рекламную ссылку в Интернете и не удержался – сработал основной инстинкт. Секс – важная составляющая жизни любого здорового мужчины. Я люблю свою красавицу жену и мы принимаем друг друга такими, какие есть. Кроме нее мне никто не нужен. Как депутат работаю честно, взяток не беру, моя совесть чиста", – поведал Константиновский.

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"Лаве" от "роднюли"

Фото: facebook.com/Shahov

Несколько разнообразил программу эротической релаксации на рабочем месте народный депутат от партии "Наш край" Сергей Шахов: в мае 2017 года нардепа уличили в порнопереписке. Пока спикер Рады Андрей Парубий открывал заседание парламента, нардеп решил немного расслабился и завел откровенную переписку с девушкой по имени Диана, отправляя ей интимные фото и видео.

"Роднюля, привет. Давно не слышались. Как сам? Семья как? Вчера упало лаве. Это ты?" – написала девушка, как только началось утреннее заседание парламента.

На это Шахов ответил: "Включай канал "Рада" и увидишь. Работаю".

Журналист, который опубликовал срамную переписку, добавил: "От него или нет и за что "упало лаве" Диане – остается загадкой. А вот порно-картинки и порно же видео падает ей точно от Сергея Шахова – в той же переписке".

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Отвлекся на порно

facebook.com/andriy.denysenko

24 ноября 2018-го еще одного нардепа засекли за просмотром пикантных фото. В день, когда Рада рассматривала бюджет и изменения в Конституцию по курсу Украины в ЕС и НАТО, народный избранник Андрей Денисенко решил немного отвлечься.

В объектив камеры журналистов Денисенко попал как раз в тот момент, когда просматривал в своем телефоне коллекцию фото интимного характера, быстро переключаясь с рабочих моментов на фотогалерею и обратно.

Бюджет под градусом

Когда в ноябре 2018-го Рада принимала госбюджет, депутатов уличили в употреблении алкоголя.О том, что народные избранники якобы распивали алкоголь в стенах парламента заявил внефракционный нардеп Юрий Левченко. То ли депутаты стресс снимали, то ли праздновали – непонятно.

"Для тех избирателей немногочисленных, которые, наверное, нас до сих пор еще смотрят или слушают, я хотел бы сообщить такую интересную вещь: зайдя в сессионный зал только что, первое, что ощущается, – это прямо ощущение перегара в воздухе. Это столько народных депутатов последние несколько часов наливали себе и очень хорошо употребляли. Такой Верховной Радой сейчас хотят голосовать бюджет. Необходимо принимать "нормальные" законы вместо того, чтобы "в сессионном зале бухать просто банально", – дословно заявил Левченко.

В свою очередь первая вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко напомнила депутатам, что в стенах парламента запрещено употреблять алкоголь, и в буфете он не продается.

"Поэтому я прошу на это обратить внимание", – сказала она

Также подтвердил, что депутаты принимали бюджет-2019 "подшофе", и парламентарий Игорь Мосийчук.

"В 5:16 утра украинский парламент рассматривает проект главного финансового документа страны – государственный бюджет. В зале стоит стойкий запах алкоголя, нардепы спят, а те, кто не спит, то мало, что понимают", – написал он в Facebook.

Напомним, как сообщали новости "Сегодня", новая Рада обновилась более чем на 80%.

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