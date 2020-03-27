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  1. Новости политики

Нардеп: Если большая часть депутатов заболеет – это парализует парламент

27 марта, 09:42

Кристина Зеленюк, Сергей Мартынец

Окончательно дата внеочередного заседания еще не утверждена

На внеочередное заседание Верховной Рады депутаты могут собраться и на стадионе, и в любом другом месте вне стен парламента, поскольку важно обеспечить личную защиту народных избранников от коронавируса. Нардеп от "Слуги народа" Егор Чернев в интервью сайту "Сегодня" объяснил, что на сегодняшний день функционирование парламента – это вопрос национальной безопасности и депутаты должны быть в строю.

По его словам, пока еще не утверждена окончательно дата внеочередного заседания, поскольку нет и окончательной повестки дня этого заседания.

"Есть много предложений, в том числе и закон о банках, которому еще предстоит пройти комитет, и изменения в законодательство о возможности проведения заседаний комитетов в режиме видеоконференций и онлайн-голосований. Однако, повторюсь, я не видел финальной повестки дня", – сказал он.

Чернев отметил, что руководством парламента и лидерами фракций рассматриваются разные варианты формата проведения заседания, не исключается даже стадион. Он объяснил важность функционирования парламента.

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"Парламентарии, как и врачи, и военные, несмотря ни на войну, ни на пандемию, должны выполнять свои обязанности. Поэтому сейчас идет поиск различных вариантов, как сделать работу ВР, с одной стороны, возможной, а с другой, – безопасной, чтобы не подвергнуть еще большее количество народных депутатов опасности заразиться коронавирусом. Мы знаем, что уже есть несколько подтвержденных случаев среди парламентариев. Если большая часть депутатов заболеет – это парализует парламент. Это фактически вопрос национальной безопасности. Народные депутаты не могут самоустраняться от выполнения своих обязанностей. Особенно во время пандемии, войны и крайне сложной экономической ситуации. Поэтому, я считаю, что нужно искать решения и механизмы. Будет ли это стадион, или двор ВР, или любое другое помещение, которое позволит уменьшить риск возможного заражения", – сказал нардеп.

Читайте полный текст интервью с депутатом Черневым: Единственный шанс удержаться на плаву – помощь от МВФ.

Как сообщали новости "Сегодня", 26 марта президент Владимир Зеленский провел встречу с лидерами фракций перед внеочередным заседанием Рады. Глава государства призвал обеспечить максимальную явку депутатов в парламент 28 числа.

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Верховная Рада депутаты внеочередное заседание

Источник: Сегодня

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