"Народ знает, что делать": Порошенко пришел на вече на Майдане

Петр Порошенко на Майдане Независимости. Фото: eurosolidarity.org

Всеукраинское вече, которое проходило в центре Киева, посетил экс-президент Украины Петр Порошенко.

Как сообщили в партии "Европейская солидарность", ее лидер пришел 6 октября на столичный Майдан Независимости вместе с супругой и пообщался с участниками акции.

"Народ знает, что делать. И то, что сегодня народ так проводит воскресенье, это значит, что он знает, что делает и он очень любит Украину. Люди пришли сюда защищать Украину. Они не пришли сюда ни за одного политического лидера. Они не пришли сюда ни за одну политическую партию. Они пришли сюда, потому что любят Украину", – заявил Порошенко.

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По его словам, собравшиеся "имеют право быть услышанными", и "с сегодняшнего дня их слово, их мнение, их воля точно будут услышаны".

Экс-президент выразил мнение, что одобренная Украиной "формула Штайнмайера" была написана в Кремле, причем ее истинный смысл никто не знает и знать не будет. Порошенко утверждает, что данная формула является "чисто российским сценарием".

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"Мы все правильно делаем. И то, что вы сегодня здесь – это абсолютно правильное решение", – обратился он к участникам акции.

Кроме того, Петр Порошенко считает разведение войск на Донбассе недопустимым "ни с военной, ни с политической точки зрения".

Напоследок бывший президент спел гимн Украины вместе с людьми.

Все подробности в спецтеме Формула Штайнмайера

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