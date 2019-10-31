Народному депутату Дубневичу вручили подозрение: подробности

Народному депутату из группы "За будущее" Ярославу Дубневичу, с которого парламент сегодня снял неприкосновенность, вручили подозрение. Об этом сам Дубневич сообщил в комментарии журналистам.
Дубневич отметил, что подозрение ему было вручено сегодня в 11.48.
На уточняющий вопрос журналистов, где именно он получил подозрение, депутат ответил, что в сессионном зале его вручать не могут, поэтому "вручили не в туалете, а вне сессионного зала".
"Мне вручили подозрение, завтра будет назначен суд, и я пойду вместе со своим адвокатом ...", – сказал депутат.
Дубневич также утверждает, что за все время расследования дела его ни разу не вызывали на допрос в качестве свидетеля.
Напомним, Верховная Рада разрешила снять депутатскую неприкосновенность с нардепа от депутатской группы "За будущее" Ярослава Дубневича и привлечь его к уголовной ответственности. Соответствующее представление поддержали 332 парламентария.
Также народные депутаты дали добро на задержание политика – поддержал 241 нардеп, и на арест – 229 голосов.
Накануне регламентный комитет поддержал представления генерального прокурора Руслана Рябошапки, который отметил, что у следствия есть достаточно доказательств вины нардепа.
В свою очередь сам Ярослав Дубневич и его адвокат заявляли, что представление Генеральной прокуратуры не содержит конкретных доказательств и фактов совершения преступления, а потому является необоснованным. Кроме того, по словам адвоката, есть вопрос о законности получения доказательств.
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Дубневич назвал дело против него "сфальсифицированным и политически мотивированным". В то же время он отметил, что не собирается скрываться от следствия и влиять на свидетелей и доказывать невиновность в суде.
Как сообщали новости "Сегодня", Национальное антикоррупционное бюро подозревает Дубневича в махинациях с госзакупками на железной дороге, когда он был председателем комитета ВР по вопросам транспорта, чем якобы причинил ущерб государству в размере 93 млн грн. Читайте подробней о представлении на народного депутата и в чем конкретно ему вменяют следователи.
Ранее генпрокурор Руслан Рябошапка рассказывал о плодотворной работе своего ведомства и отмечал, что с начала осени предъявлено около 20 подозрений экс-нардепам. Он отмечал слаженность правоохранительных органов в последнее время, и это начало приносить серьезные результаты.
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