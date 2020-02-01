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Народный депутат объяснил свои слова, что коммуналку можно оплатить, продав собаку

1 февраля, 16:09

Депутату предложили купить собаку и пообещали, что следующим лотом будет почка

/ Фото: Сегодня

Народный депутат Евгений Брагарь из фракции "Слуга народа" извинился за свои слова в адрес пожилой женщины, спросившей, как выжить на пенсию в две тысячи гривен – он предложил женщине продать собаку, "если она элитной породы", и на вырученные деньги оплатить коммуналку.

В своем Facebook, политик извинился за сказанное, заверив – ему очень жаль, что слова вызвали такую бурную реакцию.

"Я новый человек в политике и еще не научился отвечать на болезненные вопросы. У всех нас есть бабушки, дедушки, родители, которые получают довольно низкие пенсии. Хочу подчеркнуть, что не имел целью кого-то обидеть, лишь хотел обратить внимание на случаи несправедливости, когда люди, не нуждающиеся в помощи, пользуются субсидиями, скрывая имения и свой роскошный образ жизни", - написал он.

Брагарь принес "извинения всем, кого могли обидеть" его слова.

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"Начисление субсидий – очень деликатный вопрос, и он требует не только особого внимания со стороны государства, но и ответственного отношения граждан. Призываю всех действовать порядочно, понимая, что помощь должна предоставляться лишь тем, кто в ней реально нуждается", – резюмировал он.

Между тем, в социальных сетях пользователи сделали Брагарю множество "предложений", в том числе и откровенно язвительных и издевательских, среди которых были и довольно забавные.

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Напомним, что имя Евгения Брагаря стало известно после языкового скандала с волонтерами, которые потребовали выключить российский сериал, но получили отказ от водителя. История обрела большой резонанс, а депутат обратился с заявлением в полицию, потребовав наказать девушек за "дискриминацию русского языка".

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Источник: Сегодня

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