"Народный фронт": Глава комитета ВР должен извиниться перед защитниками Украины

Партия "Народный фронт" требует от власти прекратить любые инициативы, направленные на отмену льгот и социальных выплат участникам боевых действий. Остановить не только планы, а также намеки на такую ​​возможность. Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Напоминаем, сегодня народный депутат фракции "Слуга народа", председатель парламентского Комитета по вопросам социальной политики и защиты ветеранов Галина Третьякова заявила о намерении отменить льготы и социальные выплаты участникам боевых действий, если они служили по контракту.

"Особенно поразил цинизм в словах госпожи Третьяковой о "человеке", который шел на контракт, значит "продавал свою наемную силу для того, чтобы защищать страну".

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"Народный фронт" требует от председателя комитета извинений перед украинскими солдатами за оказанное пренебрежение.

Цинично и бессовестно видеть в украинском солдате контрактной службы банального работника. Так может выражаться только лицо, которое не чувствует своей страны, не понимает гражданского долга и не знает, что такое жертвенность во имя Родины.

Председатель комитета должен знать, что вражеские пули не спрашивают наших бойцов служат ли они по контракту. Калечат и отбирают жизнь, не спрашивая о зарплатах", – отмечается в заявлении партии.

В политсиле заявили, что государство должно заботиться о собственной армии, иначе ей придется кормить чужую.

"Об этой истине стоит помнить каждому в "теплых кабинетах" в то время, когда их мирную жизнь защищают "не наемные работники", а преданные своей стране патриоты, – заявили в "Народном фронте".

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