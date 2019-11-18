Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,22
26,72

"Народный фронт" готов взять Олега Ляшко на поруки и внести залог

18 ноября, 16:30

Актив "Народного фронта" заявляет о своей поддержке позиции Олега Ляшко о готовности взять его на поруки

/ Фото: Getty Images

Партия "Народный фронт" расценивает объявление подозрения лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко по делу, предусматривающему меры наказания от 4-х до 7-ми лет, как попытки показательного политического преследования.

Об этом говорится в заявлении политической партии "Народный фронт".

"Мы уверены, что толкотня Ляшко с представителем власти, который сознательно пролоббировал импорт электроэнергии из России, сегодня используется как банальный повод для демонстративной расправы за политическую позицию.

Реклама

Фракция "Народного фронта" во время работы в парламенте предыдущего созыва и лидер нашей политической силы Арсений Яценюк на посту премьер-министра Украины в 2014-2016 годах инициировали и принимали комплекс решений для освобождения нашего государства из энергетических удавок страны-агрессора. Именно поэтому мы возмущены действиями представителей нынешней власти, которые возвращают это ярмо в ущерб национальным интересам Украины.

Актив "Народного фронта" заявляет о своей поддержке позиции Олега Ляшко о готовности взять его на поруки и внести необходимую сумму залога", – говорится в заявлении "Народного фронта".

В тренде
Трамп заявил, что Зеленский даже не знал о задержке военной помощи Украине
Фото: AFP

Напомним, Олег Ляшко выступил против импорта российской электроэнергии ведет к разрушению энергетической независимости Украины и захват ее Россией.

Как сообщали новости "Сегодня", 6 ноября Ляшко и Герус подрались в аэропорту "Борисполь". Конфликт произошел, когда речь зашла о так называемой правке Геруса, принятой в Верховной Раде.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Олег Ляшко народный фронт подозрение

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Формула Штайнмайера: Елисеев назвал слово, которое вызывает опасение
Формула Штайнмайера: Елисеев назвал слово, которое вызывает опасениеПолитика
Попытки России будут безуспешны: в МИД рассказали о важном моменте в деле MH17
Попытки России будут безуспешны: в МИД рассказали о важном моменте в деле MH17Политика
Олегу Ляшко сообщили о подозрении
Олегу Ляшко сообщили о подозренииПолитика
В Будапеште заговорили об автономии венгров в Карпатах: МИД Украины ответил
В Будапеште заговорили об автономии венгров в Карпатах: МИД Украины ответилПолитика
Ляшко: Перед рынком земли – перевыборы
Ляшко: Перед рынком земли – перевыборыПолитика
В Кремле назвали
В Кремле назвали "краеугольным" закон об особом статусе ДонбассаПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...