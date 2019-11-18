"Народный фронт" готов взять Олега Ляшко на поруки и внести залог

Актив "Народного фронта" заявляет о своей поддержке позиции Олега Ляшко о готовности взять его на поруки

/ Фото: Getty Images

Партия "Народный фронт" расценивает объявление подозрения лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко по делу, предусматривающему меры наказания от 4-х до 7-ми лет, как попытки показательного политического преследования.

Об этом говорится в заявлении политической партии "Народный фронт".

"Мы уверены, что толкотня Ляшко с представителем власти, который сознательно пролоббировал импорт электроэнергии из России, сегодня используется как банальный повод для демонстративной расправы за политическую позицию.

Реклама

Фракция "Народного фронта" во время работы в парламенте предыдущего созыва и лидер нашей политической силы Арсений Яценюк на посту премьер-министра Украины в 2014-2016 годах инициировали и принимали комплекс решений для освобождения нашего государства из энергетических удавок страны-агрессора. Именно поэтому мы возмущены действиями представителей нынешней власти, которые возвращают это ярмо в ущерб национальным интересам Украины.

Актив "Народного фронта" заявляет о своей поддержке позиции Олега Ляшко о готовности взять его на поруки и внести необходимую сумму залога", – говорится в заявлении "Народного фронта".

В тренде Трамп заявил, что Зеленский даже не знал о задержке военной помощи Украине

Напомним, Олег Ляшко выступил против импорта российской электроэнергии ведет к разрушению энергетической независимости Украины и захват ее Россией.

Как сообщали новости "Сегодня", 6 ноября Ляшко и Герус подрались в аэропорту "Борисполь". Конфликт произошел, когда речь зашла о так называемой правке Геруса, принятой в Верховной Раде.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама