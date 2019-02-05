"Народный фронт" инициирует обращение Рады о предоставлении Украине плана действий по членству в НАТО

Бурбак подчеркнул, что НФ последовательно выступает за курс Украины в НАТО и ЕС

Фото: nfront.org.ua.

"Народный фронт" инициирует обращение Рады о предоставлении Украине плана действий по членству в НАТО //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/9f9/5c5/5c59f95c564e4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/9f9/5c5/5c59f95c564e4.jpg 2019-02-05T23:02:00+02:00 Политика Бурбак подчеркнул, что НФ последовательно выступает за курс Украины в НАТО и ЕС

Фракция "Народный фронт" инициирует официальное обращение Верховной Рады к НАТО о предоставлении Украине Плана действий по членству в Альянсе. Соответствующее постановление фракция зарегистрирует сегодня. Об этом с трибуны парламента заявил руководитель фракции Максим Бурбак.

Он подчеркнул, что после принятия изменений в Конституцию относительно необратимости курса на ЕС и НАТО Верховная Рада должна принять и постановление об обращении к НАТО относительно ПДЧ.

"Кроме внесении изменений в Конституцию мы инициируем официальное обращение Верховной Рады к НАТО о предоставлении Украине Плана действий по членству в Альянсе или иного юридически обязательного ускоряющего механизма членства. Сегодня мы зарегистрируем проект соответствующего постановления", – сказал он.

"В 2008 году Арсений Яценюк, как спикер парламента, подписал обращение к НАТО о ПДЧ вместе с Президентом и Премьером. Тогда" регионалы "заблокировали парламент. Через 10 лет мы должны дать зеленый свет плану действий по членству в НАТО. И Украина будет членом НАТО ", – подчеркнул руководитель фракции.

Максим Бурбак подчеркнул, что НФ последовательно выступает за курс Украины в НАТО и ЕС.

"Народный фронт" последовательно выступает за закрепление в Конституции курса на членство в ЕС и НАТО. Мы требуем проголосовать за это на этой неделе. Это реализация воли украинского народа – большинство украинский поддерживает вступление в НАТО.

"Евроатлантическая интеграция Украины – безальтернативный и необратимый курс, который начал премьер Яценюк в 2014-м году", – подчеркнул руководитель фракции.

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"Очевидно, что подмога требуется не только Украине. В усилении нуждается и само НАТО. Сила этого Альянса в коллективной безопасности. Это опора свободного мира", – подчеркнул Максим Бурбак.

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"Украине нужен план-график евроатлантической интеграции. Сегодня парламент и Кабмин настойчиво выполняют план реформ для Ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом. Правительство Арсения Яценюка в рекордные сроки выполнил План действий по безвизу. Вот как должна работать власть! Точно так же мы выполним план для членства в НАТО ", – резюмировал руководитель фракции.

Как известно, утром в четверг, 7 февраля, Верховная Рада рассмотрит проект изменений в Конституцию в части внешнеполитического курса Украины – насчет вступления в ЕС и НАТО. Если в зале будет 300 голосов за, изменения будут окончательно утверждены.

Напомним, в ноябре Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект по членству Украины в ЕС и НАТО. Теперь окончательное решение будет принято на новой сессии парламента, которая начинается уже с февраля.

Отметим, большинство украинцев выступают за вступление в ЕС – об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и Киевским институтом социологии.

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