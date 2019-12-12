"Народный фронт" о журналистах РФ в Киеве: "Этот шабаш нужно остановить"

Нахождение этих российских журналистов в Киеве – это то же самое, что присутствие российских спецслужб

На фото журналистка телеканала "Звезда"

Партия "Народный фронт" призывает руководство страны вмешаться в ситуации со свободным нахождением российских журналистов в Киеве. Об этом говорится в заявлении на сайте политической силы.

В НФ считают, что нахождение этих российских журналистов в Киеве – это то же самое, что и присутствие российских спецслужб.

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"Не существует никаких оправданий для беспрепятственного появления в Киеве агентурного и пропагандистского канала "Звезда". Это почти то же, что свободный приезд в Киев агентов ФСБ, ГРУ или ими управляемых убийц, виновных в гибели наших граждан и оккупации. Это не способствует миру, а подрывает положение. Прибывшие лица и их покровители не имеют ничего общего ни с журналистикой, ни со свободой слова. Это – информационные террористы. Реакция наших сил безопасности должна быть соответствующей. Призываем руководство государства вмешаться, чтобы прекратить этот шабаш и остановить будущие похожие провокации", – говорится в сообщении.

В тренде Рада продлила закон об особом статусе Донбасса

Как сегодня сообщали новости "Сегодня", на итоговой пресс-конференции в Париже Владимир Зеленский, рассказывая о переговорах с российским лидером Владимиром Путиным по урегулированию в Донбассе, "потроллил" российских журналистов приглашением на Донбасс, сказав: "Приедьте, "Бриони" (элитная марка обуви. – Ред.) свои не запачкаете".

12 декабря стало известно, что российские пропагандисты приехали в Киев "по приглашению Зеленского". На прокремлевских каналах "Рен ТВ" и "Звезда" уже вышли репортажи из Украины.

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