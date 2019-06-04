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"Народный фронт" обещает поддержать закон о ВСК

4 июня, 13:19

Процедура импичмента должна иметь законодательную основу, говорит Максим Бурбак

Максим Бурбак. Фото: "Народный фронт"
Максим Бурбак. Фото: "Народный фронт".

Фракция "Народный фронт" будет поддерживать принятие закона о временных следственных комиссиях. Об этом с парламентской трибуны заявил руководитель фракции Максим Бурбак.

"Народный фронт" будет поддерживать закон о ВСК. Законопроектом предлагается урегулировать правовой статус и порядок деятельности временных следственных комиссий и временных специальных комиссий, закрепить функции парламентского контроля и механизма импичмента президента", – подчеркнул он.

"Можно сказать, что к этому Верховная Рада Украины шла все свои восемь созывов. Потому что процедура импичмента до сих пор не выписана в украинском законодательстве", – заметил Бурбак.

Руководитель фракции НФ отметил, что Конституцией определено, что импичмент является особой процедурой привлечения к ответственности президента. Но статьей 111 Конституции предусмотрены только основания для проведения импичмента – в случае совершения им государственной измены или иного преступления.

"На 28 году нашего государства пришло время для утверждения процедуры досрочного прекращения полномочий президента. В демократическом государстве процедура импичмента должна иметь законодательную основу. Мы будем поддерживать закон о ВСК", – подчеркнул он.

Напоследок Бурбак обратился к народным депутатам с просьбой присутствовать на пленарных заседаниях.

"Обращаюсь к коллегам-депутатам: выборы – выборами, но работу в сессионном зале надо продолжать", – резюмировал он.

Напомним, президент Владимир Зеленский призвал Раду рассмотреть закон об импичменте вне очереди .

Также читайте на сайте "Сегодня": "Механизм сдерживания и противовеса: какова судьба инициатив об импичменте президента".

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Тег импичмент, Бурбак, народный фронт, ВСК

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