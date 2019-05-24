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"Народный фронт" обжаловал в Конституционном суде указ Зеленского о роспуске Рады

24 мая, 16:30

"Фронтовики" напомнили, что нельзя использовать закон как дышло

Андрей Тетерук (слева) и Игорь Алексеев, Фото: nfront.org.ua
Андрей Тетерук (слева) и Игорь Алексеев, Фото: nfront.org.ua.

Народные депутаты обжаловали в Конституционном суде указ президента Владимира Зеленского о досрочном роспуске парламента. Инициативу "Народного фронта" поддержали 62 народных депутата.

Об этом заявил первый заместитель председателя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук на выходе из КСУ.

Он подчеркнул, что парламентская коалиция была сформирована в соответствии с действующим законодательством и прекратила свою деятельность соответствующим заявлением фракции "Народный фронт" 17 мая. Именно в этот день председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил о прекращении деятельности коалиции "Европейская Украина" и начался 30-дневный срок формирования новой коалиции, определенный действующей Конституцией.

"Мы видим в указе президента прямое и явное нарушение принципа верховенства права, заложенного в нашей Конституции. Мы видим в этом попытку, пользуясь политической целесообразностью, использовать право как дышло, что недопустимо в демократических государствах. Мы как народные депутаты соответствующим представлением обращаемся в Конституционный суд, чтобы он дал правовую оценку деятельности новоизбранного президента Зеленского, который совершает правовые акты с грубым нарушением Конституции и законодательства", – подчеркнул представитель "Народного фронта".

По словам Тетерука, важно понимать, что там, где обесценивается норма закона – обесценивается человеческая жизнь, обесцениваются права и свободы каждого гражданина.

"В связи с этим мы сегодня сделали соответствующее обращение. Оно было зарегистрировано. И с сегодняшнего дня мы будем ожидать справедливого, честного, законного рассмотрения нашего обращения, чтобы восстановить принцип верховенства права в государстве Украина", – подчеркнул народный депутат.

В свою очередь народный депутат фракции "Народный фронт" Игорь Алексеев добавил, что по процедуре суд должен безотлагательно определить судью для рассмотрения данного представления, далее суд должен рассматривать это дело по существу.

"Мы рассчитываем, что суд не станет затягивать с рассмотрением этого дела – мы попросили рассмотреть в пределах месячного срока", – резюмировал Алексеев.

(ДОКУМЕНТ) Конституционное представление о соответствии Конституции Украины указа президента Украины 303/2019

Напомним, ране сообщалось, что "Народный фронт" призвал депутатов всех фракций встать на защиту Конституции .

Напомним, ранее "Народный фронт" назвал решение Зеленского о роспуске Рады политическим решением.


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Тег Рада, роспуск, Конституционный суд, Конституция Украины, народный фронт, тетерук

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